WhatsApp: cómo elegir quién mira mis estados

wpp 5.jpg

Cómo crear y enviar una actualización de estado

Android

Abrí WhatsApp > toca ESTADOS .

. Toca una de la siguientes opciones:

El ícono de texto para escribir una actualización de estado. Podes tocar el ícono de emojis para añadir un emoji o GIF, el ícono de la T para elegir un tipo de letra o el ícono de color para seleccionar un color de fondo.

para escribir una actualización de estado. Podes tocar el ícono de para añadir un emoji o GIF, el ícono de la para elegir un tipo de letra o el ícono de para seleccionar un color de fondo. El ícono de cámara o Mi estado para tomar una foto, grabar un video o GIF. También podes elegir una foto, un video o un GIF existentes del selector. O añadir un comentario o editar la foto, el video o el GIF.

Toca el ícono de enviar.

También podes ir a la pestaña CHATS y tocar el ícono de la cámara para crear y enviar una actualización de estado con una foto, un video o un GIF. Cabe aclarar que WhatsApp es compatible con los formatos de video 3GP y mpeg4.

wpp general.jpg

iPhone

Abrí WhatsApp > pulsa el ícono de estados .

. Pulsa una de la siguientes opciones:

El ícono de cámara o Mi estado para tomar una foto, grabar un video o GIF. También podes elegir una foto, un video o un GIF existentes del selector. O añadir un comentario o editar la foto, el video o el GIF.

o para tomar una foto, grabar un video o GIF. También podes elegir una foto, un video o un GIF existentes del selector. O añadir un comentario o editar la foto, el video o el GIF. El ícono de texto para escribir una actualización de estado. Podes pulsar el ícono de la T para elegir un tipo de letra o el ícono de color para seleccionar un color de fondo.

Pulsa el ícono de enviar. También podes pulsar el ícono de la cámara para crear y enviar una actualización de estado con una foto, un video o un GIF.

wpp web editor.jpg

Cómo cambiar la privacidad de los estados

Toca Estados.

Android : Toca Más opciones > Privacidad de estados .

: Toca > . iPhone: Pulsa Privacidad.

Selecciona una de las siguientes opciones:

Mis contactos : Todos los contactos podrán ver tus actualizaciones de estado.

: Todos los contactos podrán ver tus actualizaciones de estado. Mis contactos, excepto… : Todos tus contactos podrán ver tus actualizaciones de estado, excepto aquellos que selecciones.

: Todos tus contactos podrán ver tus actualizaciones de estado, excepto aquellos que selecciones. Solo compartir con…: Solo podrán ver tus actualizaciones de estado los contactos que selecciones.

Los cambios que realices en la privacidad de los estados no afectarán las actualizaciones de estado que ya hayas enviado. Además, si desactivaste la opción de confirmaciones de lectura, no podrás saber quién vio tus actualizaciones de estado. Mientras que si un contacto desactivó sus confirmaciones de lectura, no podrás saber si vio tus actualizaciones de estado.

migrar chats wpp.jpg

Más noticias de WhatsApp

WhatsApp: cómo restaurar el historial de chats

WhatsApp Plus: por qué aparece el aviso "No se instaló la app"

Cómo mandar audios por WhatsApp con la voz de Darth Vader