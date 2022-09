Inversión: petroleras reciben hoy a Massa

Luego tiene prevista una reunión de trabajo con la cúpula de Exxon en los Estados Unidos y con la participación de ejecutivos argentinos de la compañía. Estarán Thomas Schuessler, VP Senior de No Convencionales de ExxonMobil; Bryan Pickett, gerente general de No Convencionales para Argentina y Central US; y Daniel De Nigris, gerente general ExxonMobil Exploration Argentina, entre otros.

A esos encuentros se sumarán otros con la firma BP y Pan American Energy (PAE). La reunión se llevará a cabo con David C. Lawler, director ejecutivo de BPX Energy; Juan Martín Bulgheroni, VP de Estrategia y upstream de PAE; y Daniel Felici, VP corporativo de PAE. También estará acompañado por los presidentes de YPF, Pablo González, y de Enarsa, Agustín Gerez.

Habrá un almuerzo junto a los ejecutivos que integran la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Exterran, Weatherford, Helmerich & Payne y Superior Energy Services). Y posteriormente seguirán los encuentros. Si bien los horarios no han sido confirmados, se descuenta que Massa se reunirá con Clay Neff, presidente de Exploración y Producción para América Latina y África de Chevron; y Eric Dunning, director general para América Latina de la misma compañía.

Fuentes de la comitiva señalan que en lugar de visitar Wall Street, esta vez, el mensaje es el de las inversiones “en la economía real”. Sostienen que Vaca Muerta ya es una realidad productiva, pero que aún se necesitan muchísimas inversiones que podrían catapultar a la Argentina como potencia exportadora de energía.

En este sentido, el Gobierno apunta a explicarle al sector petrolero estadounidense lo que significa el decreto 277 para el sector, cuyo eje promueve la libre disponibilidad de divisas y barriles aplicada a una fracción del incremental de producción.

A la vez, buscará brindarles a las empresas de servicios petroleros más información, vinculado al régimen de “canal verde” para la importación de equipos, con la finalidad que se pueda avanzar en la exploración e inversiones. Se trata de un régimen que fue impulsado y presentado por Massa hace algunas semanas, en Neuquén, y que aplica a todo lo que sea equipos, pero también maquinaria e infraestructura. El objetivo, señalan en el Palacio de Hacienda, es acelerar el proceso de importación de productos, reducir trabas burocráticas, ya que se encuentra en correlación directa con la Aduana.

Del lado de las compañías tanto locales como globales, existe también un reclamo que Massa se encargará de solventar. Sostienen fuentes de la comitiva que se buscará avanzar en el reclamo de las compañías vinculado al Régimen de Promoción e Inversión para la Explotación de Hidrocarburos de 2013 que la firma Chevron buscó utilizar sin éxito luego de los controles cambiarios implementados por el expresidente Mauricio Macri, allá por 2019.

Massa viene de recolectar un importante apoyo en la previa. La visita en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, donde lo escucharon atentamente una treintena de empresas con inversiones en la Argentina, dejó una sensación más que positiva. Las preguntas rondaron, entre otras cuestiones, cómo se piensa encarar la política de dividendos para aquellas empresas que quieran remitir una parte de sus utilidades. También consultaron por las ideas del ministro en materia cambiaria, y de disponibilidad de divisas para las importaciones. Algunas de las compañías que fueron de la partida prestaron especial atención al plan económico del ministro. También, a las decisiones estratégicas vinculadas al mundo de la energía. P&G, Bayer, Dow, Citibank, Cargill, Excelerate, Chevron, Exxon Mobile, Google, AWS, General Motors, Merck, John Deere, y Corteva, entre otras, siguieron toda la charla.

