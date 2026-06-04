El increíble rincón de Salta donde podrás explorar volcanes y cavernas mágicas

La provincia del norte argentino tiene un sitio que parece sacado de un libro de fantasía, el cual es ideal para el turismo de aventura.

La magia suele ser uno de los aspectos que atrae al turismo nacional e internacional hacia Argentina y sus rincones, aunque no tenga nada que ver hechiceros. El entorno, con ayuda de la naturaleza, les da un aspecto que los hace parecer salidos de un libro de fantasía.

En Salta, un espacio ganó mucha popularidad gracias a este rasgo particular, además de ser una opción ideal para quienes buscan adrenalina o sienten curiosidad por explorar lugares aptos solo para valientes, o para quienes no sufren en los espacios cerrados.

La Poma se ubica en el noroeste de Salta, dentro de los Valles Calchaquíes y sobre la Ruta Nacional 40 . Es la localidad del departamento del mismo nombre y se encuentra a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.

Este rincón salteño tiene muchos espacios increíbles para que los fanáticos de la aventura y la adrenalina los conozcan.

El sitio está cerca del antiguo asentamiento, conocido como La Poma Vieja . Ese sector quedó afectado por el terremoto de 1930 y hoy forma parte de las visitas que se pueden hacer para ver restos de construcciones y la antigua iglesia.

El Puente del Diablo es uno de los paseos más llamativos de la zona. El río Calchaquí pasa por debajo de la roca y forma una caverna natural que se visita con guía, con paredes moldeadas por el agua y tramos cerrados que le dan un aura mágica al recorrido.

Los Volcanes Gemelos suman otra salida fuerte cerca del pueblo. El circuito llega hasta la zona del cráter, a unos 3.500 metros sobre el nivel del mar, y tiene una duración cercana a las 5 horas. Es una caminata de dificultad media y forma parte de las experiencias de aventura que se pueden hacer en esta parte de la provincia.

También se pueden conocer los Graneros, construidos dentro de una gruta natural. El sitio conserva 25 silos circulares y rectangulares que se usaban principalmente para guardar maíz, y forma parte del Qhapaq Ñan, el sistema de caminos andinos reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

La recorrida puede seguir por La Poma Vieja, donde quedan restos del pueblo anterior al sismo de 1930. Esa visita suma una parte histórica al viaje y permite entender por qué el asentamiento actual se levantó cerca, pero no exactamente sobre el mismo lugar.

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Cómo ir hasta La Poma

Desde la ciudad de Salta, el camino más usado sale hacia el sur por la Ruta Nacional 68 hasta la zona de El Carril o Chicoana. Luego se toma la Ruta Provincial 33, se atraviesa la Cuesta del Obispo y se continúa hasta Payogasta.

Desde Payogasta hay que seguir por la Ruta Nacional 40 rumbo al norte, pasar por Cachi y avanzar hasta el pueblo. Es un recorrido largo, con sectores de altura y tramos donde conviene manejar con precaución, sobre todo si se viaja en época de lluvias.

Otra posibilidad es llegar desde San Antonio de los Cobres por la Ruta Nacional 40, a través del Abra del Acay. Ese paso supera los 4.000 metros de altura y puede tener cortes o condiciones difíciles, por lo que antes de elegirlo conviene consultar el estado del camino.