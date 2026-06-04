Disney+ sorprende con una serie donde muchos jóvenes se sentirán identificados

Conocé esta divertida historia sobre un grupo de adolescentes que enfrentan sus dificultades adultas.

Disney + sigue ampliando su catálogo con producciones pensadas para distintos públicos y acaba de sumar una comedia que pone el foco en los desafíos de una generación que intenta abrirse camino en el mundo laboral . La plataforma apuesta por una historia actual, cargada de humor, situaciones cotidianas y personajes con los que resulta fácil empatizar.

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La ficción explora las presiones profesionales, las expectativas personales y las dificultades que enfrentan muchos jóvenes adultos al comenzar su vida independiente. Entre ambiciones, amistades y errores inevitables, la serie retrata una etapa de la vida marcada por la incertidumbre y la búsqueda constante del éxito.

Se trata de "No aptos para trabajar" , la nueva comedia creada por la reconocida productora y guionista Mindy Kaling, que llegó a Disney+ el 2 de junio y ya despierta interés entre quienes disfrutaron de títulos como The Mindy Project o The Sex Lives of College Girls.

Este grupo de amigos empezará a vivir con responsabilidades inesperadas.

La serie sigue a cinco jóvenes veinteañeros que están completamente enfocados en construir sus carreras profesionales en Nueva York. Cada uno intenta destacarse en un entorno competitivo mientras lidia con los desafíos propios de la vida adulta.

La historia transcurre principalmente en Murray Hill, uno de los barrios más exclusivos de Manhattan, donde las aspiraciones laborales y personales se mezclan constantemente. Allí, los protagonistas intentan encontrar un equilibrio entre el éxito profesional y la felicidad personal.

No aptos para trabajar La divertida serie que no te podés perder, en Disney+ Imagen: Disney+

A través de situaciones cómicas y momentos de reflexión, la producción aborda temas como la presión por triunfar, las relaciones de amistad, el crecimiento emocional y las dificultades de adaptarse a la vida laboral moderna.

Con un tono fresco y contemporáneo, la serie presenta personajes imperfectos que deben aprender a desenvolverse en un mundo que muchas veces parece exigirles más de lo que pueden dar. Todo esto se desarrolla con el humor característico de las creaciones de Mindy Kaling.

Disney+: tráiler de No aptos para trabajar

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Disney+: elenco de No aptos para trabajar