Israel entregará un "pasaporte verde" para los vacunados contra el coronavirus

PFIZER En Israel se están utilizando las vacunas creadas por Pfizer para el proceso de vacunación. NA

“Para lograr la inmunidad colectiva en el Estado de Israel, estamos hablando de que el 70 por ciento [de la población] esté vacunada”, dijo el comisionado del gobierno para coronavirus Najman Ash al Comité de Constitución, Derecho y Justicia de la Knéset (parlamento israelí), informó The Times of Israel, mientras que luego agregó: “El ‘pasaporte verde’ es un medio que queremos usar para administrar la vida diaria a medida que aumenta el número de recuperados ”.

Con esto en mente, se busca lograr una apertura de los sectores de la economía que más afectados estuvieron por las restricciones impuestas por el gobierno de Israel, permitiendo mediante el uso de estos pasaportes tenes un mayor control de las personas que se podrían infectar con coronavirus.

Además, el uso de este “pasaporte verde” permitiría la realización de eventos culturales y deportivos, para los cuales se necesitaría estar inmunizado con el fin de poder asistir sin problemas a los mismos. Esto significa que se permitiría la libre apertura de centros comerciales, tiendas de café, estadios deportivos, hoteles, gimnasios y piletas, entre otros lugares.

“Quien fue vacunado o recuperado podrá ingresar a lugares, como Habima [teatro], y quien no lo esté puede hacerse una prueba y luego ir a una función”, dijo Ash durante su presentación y luego agregó: “No habrá un confinamiento para la mitad del país mientras que la mitad del país sea libre. Esto no sucederá”.

En cuanto a la forma de utilizarlo, la idea de las autoridades sanitarias es que el mismo sea un aplicativo móvil, mientras que también existirían variables con documentación física y hasta la opción de que se utilice un sistema de reconocimiento de voz interactivo para certificar a quienes estén habilitados.

Es importante remarcar que Israel es el país más avanzado en el proceso de vacunación (si se toma cada 100 mil habitantes) en el mundo, con 1 millón 224 mil personas vacunadas con el fármaco desarrollado por la empresa Pfizer hasta el momento, según información de Our World in Data. La vacunación viene de la mano con un fuerte rebrote de casos en todo el país, el cual preocupa fuertemente a las autoridades israelíes.