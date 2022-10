Jaldo firma hoy convocatoria a elecciones en mapa desdoblado

“Estamos convocando a las elecciones y los tiempos se acortan. El lunes voy a firmar la convocatoria a elecciones”, dijo Jaldo el fin de semana, tras participar el viernes en Santiago del Estero de la cumbre de gobernadores del Norte Grande (ver aparte).

Hasta al momento, la alternativa que toma más fuerza al interior del peronismo es invertir la fórmula que ganó en los últimos comicios de 2019. Con el jefe de Gabinete Juan Manzur sin posibilidades de volver a encabezar como gobernador, todo indica que será Jaldo quien lidere y que Manzur vaya como candidato a vice, en un distrito que no tiene PASO provinciales.

El salto de Manzur al gabinete nacional apaciguó la feroz interna que tuvo con Jaldo y que llegó a su punto de mayor intensidad el año pasado; primero al enfrentarse en las primarias del peronismo en las legislativas, y luego con el condicionamiento de Jaldo a la salida de Manzur a la Casa Rosada.

Juntos por el Cambio, en tanto, intenta buscar acuerdos entre el ala radical y el PRO. Los primeros impulsan al diputado nacional Roberto Sánchez, quien llegó al Congreso en 2021 impulsado desde la intendencia de Concepción. El sello amarillo pone fichas en el jefe municipal de la capital provincial, Germán Alfaro, de raíces peronistas.

Asimismo, aparece un tercer sector en pugna, el de Ricardo Bussi, legislador provincial que conduce el partido Fuerza Republicana, y que recientemente recibió el apoyo de los libertarios de Javier Milei, en el inicio de una sociedad que apunta a las elecciones 2023.

Desdoblados

Entre los gobernadores que ya firmaron los decretos para establecer la fecha de elecciones se encuentran el chaqueño Jorge Capitanich y el salteño Gustavo Sáenz.

El primero llamó a votar el 17 de septiembre y estaba obligado a separar los comicios por mandato de la Constitución provincial. Los salteños, en tanto, irán a las urnas el 16 de abril y a propuesta de Sáenz se suspendieron las PASO locales, anticipando el debate que se da en otros distritos y también en Nación.

En el peronismo apuntan a blindar el poder local para no quedar atrapados a la suerte del Frente de Todos para retener la Casa Rosada. Así, distintos mandatarios PJ afinan una fecha anticipada.

Sin embargo, la idea de despegarse de Nación no se agota allí, ya que otros gobernadores mencionaron que harán lo propio. En Río Negro, por caso, la gobernadora Arabela Carreras ojea abril y ya dijo: “Iremos separados de las elecciones nacionales para no quedar mezclados en una grieta que no nos representará”. Por lógica, otros sellos provinciales transitarán ese camino, como el MPN neuquino, o el Frente Renovador de la Concordia de Misiones.

Mientras que en Juntos por el Cambio las estrategia no distan de sus pares PJ. De hecho, el mendocino Rodolfo Suarez anunció hace dos semanas que no utilizará su potestad para unificar los comicios, que así se mantendrán separados de los nacional. Y también ratificó las PASO. El jujeño Gerardo Morales también dijo que serán en distinta fecha que la nacional.

Además, hay más provincias que se suman a Chaco en la obligatoriedad del desdoblamiento por la carta magna local, como Santa Fe o Tierra del Fuego.