El país más pequeño del Mundial 2026 podría romper otro récord: Curazao listo para hacer historia

Los centroamericanos se aseguraron una marca al clasificar a la Copa del Mundo, pero en su debut podrían romper otro récord.

Muchas naciones pequeñas en el plano del fútbol buscarán hacer historia en el Mundial 2026 , que al aumentar el cupo de participantes les dio la chance de clasificarse al certamen más importante de selecciones. Entre ellas, una de las que más llama la atención es Curazao .

El país más pequeño por territorio tendrá su estreno en la competencia, pero no será la única novedad que aportará a la Copa del Mundo. Si bien formar parte del torneo ya significa un récord, en su primer partido podrá sumar otro que lo pondrá en el centro de la escena.

Las Eliminatorias de la Concacaf fueron mucho más accesibles para muchos equipos, ya que Estados Unidos, México y Canadá, al ser organizadores del Mundial 2026, no participaron. Esto abrió muchas oportunidades que varias naciones intentaron aprovechar, y entre ellas está Curazao.

La pequeña nación, la más chica por territorio en clasificarse a una Copa del Mundo , consiguió el boleto con una campaña arrasadora: en 10 partidos, sumó siete victorias y tres empates, con 28 goles a favor y tan solo 5 en contra. Compartió el Grupo C de la segunda ronda con Barbados, Aruba, Santa Lucía y Haití, y sacó 12 unidades de 12 posibles .

En la etapa final de la Eliminatoria, se midió ante Bermudas, Jamaica y Trinidad y Tobago. El empate ante los jamaiquinos el 18 de noviembre del año pasado fue el que selló la clasificación al Mundial 2026.

Embed - Jamaica vs Curaçao | Concacaf Qualifiers 2026 World Cup

El récord que romperá su entrenador en el primer partido

Si el boleto directo a la Copa del Mundo ya significaba un récord para Curazao, no será el único que rompa el pequeño país caribeño. En este caso, será por la presencia de uno de los integrantes más importantes de la histórica clasificación: Dick Advocaat.

El entrenador neerlandés, en el choque ante Alemania del 14 de junio en Houston, se transformará en el director técnico más longevo en dirigir en una Copa del Mundo, a sus 78 años y tras regresar al cargo. En febrero, el mando fue cedido a Fred Rutten, ya que el DT priorizó la salud de su hija, que atravesaba una enfermedad.

Con ella recuperada, Advocaat decidió a finales de abril empezar a gestionar su vuelta para ser parte del Mundial 2026, ya que fue el máximo responsable de la clasificación. Con Rutten, las cosas no marchaban muy bien: dos derrotas en amistosos y un mal ambiente de trabajo en el grupo también fueron factores importantes para establecer su retorno al combinado nacional.

Curazao Lista final Cuenta de X: @TheBlueWaveFFK Advocaat fue una de las caras elegidas para presentar la lista definitiva de Curazao. Cuenta de X: @TheBlueWaveFFK

El fixture de Curazao para la Copa del Mundo

Los caribeños integrarán el Grupo E de la Copa del Mundo, y las primeras sensaciones son que partirán como víctimas de la zona, ya que el resto de los participantes son selecciones con mucha más historia en la competencia: Alemania, cuatro veces campeona; el Ecuador de Sebastián Beccacece; y una Costa de Marfil que retornará al torneo con un plantel bastante prometedor.