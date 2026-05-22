Chubut: revelan que el 90% de los residuos en la costa son producidos por la pesca

Redes, cabos, guantes y cajones: esa es la imagen que encontró un rastrillaje que se extendió en la costa de la provincia de Chubut, en un trabajo conjunto durante tres años de organizaciones ambientales, científicos e investigadores del Conicet. El estudio emitido reveló que el 90% de los residuos detectados provienen de la pesca industrial.

El Proyecto MaRes relevó 1.300 kilómetros de costa en la Playa Cormoranes, Isla Leones, Caleta San Roque, Playa Alta, Las Charas y Pico Sayago . Allí se extrajeron más de 20 toneladas de residuos plásticos y más de 500 bolsones. La mayoría de ellos correspondieron a plásticos asociados a cajones de pesca. Entre los motivos de la generación de residuos se encuentran las condiciones climáticas desfavorables, abandono o pérdida de los equipos, ineficiente logística portuaria o manipulación descuidada de los plásticos.

En simultáneo, un estudio de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) reveló el crecimiento exponencial de la actividad pesquera, que pasó de un registro de producción de 2.090 toneladas en enero de 2020 a 9.500 en diciembre de 2023.

En simultáneo a un crecimiento en la producción pesquera, aumentó exponencialmente la contaminación en las costas.

Alertan sobre la pesca ilegal china en la región

Un documento titulado “La ofensiva pesquera global de China” emitido por el Congreso de los Estados Unidos reveló casos de pesca ilegal en la Argentina, en donde se advierte el despliegue de su flota pesquera como presunto instrumento de presión diplomática. También se registraron incidentes en Chile.

El estudio asegura que durante la Cumbre del G20 en la Argentina, realizada en el 2018, el gobierno chino emitió una orden de retirar su flota “para establecer la imagen de una gran potencia responsable y evitar violaciones relacionadas con el extranjero durante la Cumbre del G20”. De forma previa, ese mismo año, la guardia costera argentina disparó sobre un buque pesquero chino acusado de pesca ilegal en aguas nacionales. En el 2016, un incidente similar había decantado en el hundimiento de una embarcación china.

El informe analizó que la flota china alcanza hasta 16.000 unidades y que registró más de 110 millones de horas de actividad en aguas de 90 países entre 2022 y 2024.