Neymar sufrió una lesión y encendió la alarma en Brasil a tres semanas del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









El delantero arrastra una dolencia muscular que le impedirá jugar durante 10 días. Hay preocupación en la selección brasileña por su estado físico.

El delantero del Santos no será convocado para los próximos partidos de su club.

A tres semanas del inicio del Mundial 2026, Neymar encendió la alarma en la Selección de Brasil por una nueva lesión que lo marginó de la convocatoria de su club, el Santos FC, para jugar el pasado miércoles contra San Lorenzo por la Copa Sudamericana.

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El médico del plantel profesional, Rodrigo Zogaib, confirmó que el delantero sufrió una lesión muscular. "Tiene una pequeña lesión en la pantorrilla, un edema", informó .

El cuadro que arrastra Neymar genera preocupación en el combinado nacional que dirige Carlo Ancelotti. Su convocatoria llegó a estar en duda por no estar apto físicamente. En lo que va del 2026, disputó catorce partidos, convirtió seis goles y dio cuatro asistencias.

De acuerdo el médico del Santos, la lesión lo obligará a estar fuera de las canchas por un lapso de entre 5 a 10 días por lo que se perderá el resto de los partidos del club. Sin embargo, Zogaib aseguró que llegará a tiempo para integrarse a la selección, aunque hay dudas sobre si lo hará al 100% ya que llegará sin rodaje.

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El calendario de Brasil en el Mundial 2026 Sábado 13/06 – 19hs: Brasil vs. Marruecos (MetLife Stadium, Nueva York)

Viernes 19/06 – 21.30hs: Brasil vs. Haití (Lincoln Financial Field, Filadelfia)

Miércoles 24/06 – 19hs: Brasil vs. Escocia (Hard Rock Stadium, Miami) La lista de la selección de Brasil para el Mundial 2026 Arqueros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce) y Weverton (Gremio). Defensores centrales: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Danilo (Flamengo) y Léo Pereira (Flamengo). Laterales: Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit). Mediocampistas: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Danilo (Botafogo) y Lucas Paquetá (Flamengo). Atacantes: Endrick (Lyon), Vinícius Júnior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth), Luiz Henrique (Zenit) y Neymar (Santos).