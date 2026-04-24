La serie de acción real de Scooby-Doo de Netflix se titulará oficialmente Scooby-Doo: Origins, según se ha revelado coincidiendo con el inicio de la producción en Atlanta.
Netflix presentó la primera imagen de la serie live-action de "Scooby-Doo"
Basada en los personajes creados por Hanna-Barbera, "Scooby-Doo: Origins" es una reinterpretación moderna del icónico grupo de adolescentes detectives y su perro tan especial.
-
Netflix presentó el primer avance de "Gordon", la nueva serie de Pablo Trapero con Rodrigo de la Serna
-
"Stranger Things: Tales from '85" ya está disponible en Netflix: de qué trata el esperado spin-off
Basada en los personajes creados por Hanna-Barbera, Scooby-Doo: Origins es una reinterpretación moderna del icónico grupo de adolescentes detectives y su perro tan especial. Durante su último verano en el campamento, los viejos amigos Shaggy (Tanner Hagen) y Daphne (Mckenna Grace) se ven envueltos en un misterio inquietante que rodea a un cachorro de gran danés solitario y perdido que podría haber presenciado un asesinato sobrenatural.
Junto con Velma (Abby Ryder Fortson), una habitante del pueblo pragmática y con inclinaciones científicas, y Freddy (Maxwell Jenkins), el extraño pero apuesto chico nuevo, se proponen resolver el caso que los está arrastrando a todos a una pesadilla espeluznante que amenaza con revelar todos sus secretos.
Paul Walter Hauser también participa en un papel secreto.
La historia de Scooby-Doo
Creada por Joe Ruby y Ken Spears, la franquicia de Scooby-Doo! se lanzó en 1969 con la primera serie animada del dúo, Scooby-Doo, Where Are You!, para la entonces Hanna-Barbera (más tarde absorbida por Warner Bros. Animation).
La serie, que presentó a los adolescentes Fred Jones, Daphne Blake, Velma Dinkley y Shaggy Rogers, expertos en resolver misterios sobrenaturales, junto con su gran danés parlante Scooby-Doo, se emitió originalmente en CBS desde 1969 hasta 1976, cuando se trasladó a ABC, donde se emitieron varias versiones del programa hasta 1986.
Josh Appelbaum y Scott Rosenberg son los showrunners, guionistas y productores ejecutivos. Greg Berlanti, Sarah Schechter, Leigh London Redman (a través de Berlanti Productions y su acuerdo general con Warner Bros. Television), André Nemec, Jeff Pinkner y Adrienne Erickson (a través de Midnight Radio), y Toby Haynes (productor ejecutivo y director del episodio 101) también son productores ejecutivos. Warner Bros. Television es el estudio.
Dejá tu comentario