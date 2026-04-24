Netflix presentó la primera imagen de la serie live-action de "Scooby-Doo"

Basada en los personajes creados por Hanna-Barbera, "Scooby-Doo: Origins" es una reinterpretación moderna del icónico grupo de adolescentes detectives y su perro tan especial.

La serie de acción real de Scooby-Doo de Netflix se titulará oficialmente Scooby-Doo: Origins , según se ha revelado coincidiendo con el inicio de la producción en Atlanta.

Basada en los personajes creados por Hanna-Barbera, Scooby-Doo: Origins es una reinterpretación moderna del icónico grupo de adolescentes detectives y su perro tan especial. Durante su último verano en el campamento, los viejos amigos Shaggy ( Tanner Hagen ) y Daphne ( Mckenna Grace ) se ven envueltos en un misterio inquietante que rodea a un cachorro de gran danés solitario y perdido que podría haber presenciado un asesinato sobrenatural.

Junto con Velma ( Abby Ryder Fortson ), una habitante del pueblo pragmática y con inclinaciones científicas, y Freddy ( Maxwell Jenkins ), el extraño pero apuesto chico nuevo, se proponen resolver el caso que los está arrastrando a todos a una pesadilla espeluznante que amenaza con revelar todos sus secretos.

La historia de Scooby-Doo

Creada por Joe Ruby y Ken Spears, la franquicia de Scooby-Doo! se lanzó en 1969 con la primera serie animada del dúo, Scooby-Doo, Where Are You!, para la entonces Hanna-Barbera (más tarde absorbida por Warner Bros. Animation).

La serie, que presentó a los adolescentes Fred Jones, Daphne Blake, Velma Dinkley y Shaggy Rogers, expertos en resolver misterios sobrenaturales, junto con su gran danés parlante Scooby-Doo, se emitió originalmente en CBS desde 1969 hasta 1976, cuando se trasladó a ABC, donde se emitieron varias versiones del programa hasta 1986.

Josh Appelbaum y Scott Rosenberg son los showrunners, guionistas y productores ejecutivos. Greg Berlanti, Sarah Schechter, Leigh London Redman (a través de Berlanti Productions y su acuerdo general con Warner Bros. Television), André Nemec, Jeff Pinkner y Adrienne Erickson (a través de Midnight Radio), y Toby Haynes (productor ejecutivo y director del episodio 101) también son productores ejecutivos. Warner Bros. Television es el estudio.