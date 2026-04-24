Reforma electoral: las PASO ponen a prueba la alianza PRO - LLA

Mientras que el presidente Javier Milei apuesta a eliminar las primarias para quitarle a la oposición un mecanismo para dirimir su liderazgo, el PRO podría apelar a esa herramienta para presionar al oficialismo y salir beneficiado cuando se produzca el armado de las listas. ¿Cuáles son los pros y contras que tendrían las PASO para los amarillos?

La reforma electoral pone a prueba la alianza del PRO y La Libertad Avanza. Más allá de los ítems que incluye el proyecto presentado por el presidente Javier Milei en las últimas horas, el punto que más le interesa al oficialismo es la eliminación de las PASO. En tanto, el partido que conduce Mauricio Macri, y que el año pasado trabó acuerdos electorales en casi todos los distritos, sigue sin definirse. Mantener las primarias en pie podría ser una herramienta de presión para el armado de las listas, de cara a los comicios de 2027 .

Finalmente, este miércoles desembarcó en el Senado la reforma electoral libertaria . El proyecto incluye un inciso que es decisivo para La Libertad Avanza: la eliminación de las Primarias. En concreto, Javier Milei aspira a llegar a las elecciones de 2027 con una oposición totalmente fragmentada. Tal cual se muestra hoy. Ahora bien, con las PASO en pie, la oposición tendría una herramienta que le facilitaría un ordenamiento puertas adentro ; llegar a las generales con un candidato legitimado en las urnas y, sobre todo, fortalecido , para hacerle frente al libertario. Milei ya tiene resuelto el liderazgo en su partido: es él mismo.

Por esto mismo, el partido que conduce Cristina Kirchner, creador de las PASO tras la derrota ante el empresario Francisco De Narváez, se aferra como nunca a su mantenimiento, pese a que salvo contadas excepciones, jamás las utilizó. Sabe que es la única herramienta para ordenar al espacio en el que reinan las rencillas.

El PRO, a quien Milei supo tildar de “aliado incondicional” de su Gobierno, tampoco estaría muy convencido de acompañar la jugada libertaria. Es cierto: el partido amarillo aún no se pronunció al respecto. Pero una fuente que viene siguiendo de cerca los movimientos del partido amarillo señaló: “(Al PRO) le convienen las PASO, les permite decir: ‘existo’” . Sobre todo si se tiene en cuenta que los partidos que participan de las primarias comienzan a hacer campaña en abril del año electoral. Y eso implica, entre otras cosas, una mayor exposición que se traduce en mayor conocimiento.

Esa misma fuente -que mantiene diálogo con el expresidente- acotó que acompañar una eliminación de las primarias no sería otra cosa que mostrarse “subordinado” a LLA y perder la expectativa de que va a tener un candidato a presidente . Sin primarias, ante una eventual alianza con los libertarios, el PRO quedaría condicionado por el dedo de los hermanos Milei . De lo contrario, podría apostar a un frente amplio, y apelar a las PASO tal cual hizo Juntos por el Cambio en 2015. Y así, robarle votos a Milei, y hasta colar legisladores nacionales por fuera del bloque oficialista .

Justamente esta expectativa -o amenaza- de tener un candidato amarillo que en los últimos tiempos el propio Macri se encarga de alimentar, cuando presenta al PRO como el siguiente “paso”, le permitirá negociar con los libertarios. “Macri está en un intento de reconstruir el PRO como instrumento electoral”, agregó esa misma fuente.

PASO: la lectura libertaria

En el oficialismo hacen una lectura contraria. “Si no hay PASO, el PRO gana capacidad de amenaza de ir por fuera, no hay oportunidad para saber cuánto mide objetivamente, y por el riesgo que te supone que se presenten por fuera, como nadie sabe cuánto podría sacar, termina arreglando mucho mejor”.

En cambio, insisten en las filas libertarias, si el PRO va por afuera, y saca pocos votos, esos votos, en las generales, se volcarían a LLA porque esas elecciones –interpretan– suelen “polarizarse”. Ante el “temor” de un sector del electorado de que el PJ vuelva al poder, se inclinaría por la opción con más chances de imponerse.

Del otro lado, esa misma fuente hace la siguiente lectura: “Sin haber PASO, el que corre riesgo de no arreglar con el PRO es LLA”. “¿Por qué vas a poner en riesgo la presidencial sin saber cuanto efectivamente mide el PRO? Yo, no lo haría”, agregó. El asunto es que, en ese escenario, los amarillos se arriesgan a recibir pocos lugares en las listas, tal cual les ocurrió en 2025.

Gabriel Bornoroni y Cristian Ritondo En LLA admiten que no es lo mismo negociar con Macri que con Ritondo. HCDN

Ahora bien, los libertarios también hacen otra lectura. Con “qué PRO” arreglar. Es que, indican, no es lo mismo Macri que Cristian Ritondo. El primero quiere la Ciudad, el segundo, la Provincia. Si cierran con uno, no cierran con otro. En otras palabras: o ceden CABA, concediéndole a PRO la jefatura de Gobierno, con Jorge Macri como candidato o le ceden la candidatura a gobernador de Buenos Aires a Diego Santilli, hoy ministro del Interior. “Ambos no vas a arreglar”, sintetizaron.

“El PRO no va a querer eliminar las PASO”, dijo otro libertario que supo integrar el partido amarillo. Y agregó que las primarias, al PRO, “les sirven en tanto y en cuanto no arregle con nosotros”. Es que, si no arreglan con LLA, apuntarán a armar “algo muy grande y que compitan y, para eso, necesitan las PASO”.

“Si arreglan con nosotros, es otro escenario. Pero, falta mucho para saber eso”, remató esa misma fuente. Así las cosas, con el debate de la reforma electoral, que comenzará por el Senado, ya se podrán tener las primeras pistas de cómo será el vínculo del PRO y LLA de cara a 2027, cuando Milei se juegue su reelección.