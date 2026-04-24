Abuchearon al secretario de Cultura en la Feria del Libro y el funcionario respondió: "¿Quién arregló lo de YPF, ustedes o Milei?"

La tensa situación fue vivida por Leonardo Cifelli en el marco de la apertura de la 50° edición de la Feria del Libro.

La apertura de la Feria Internacional del Libro tuvo un inicio tenso, atravesado por la discusión política. Durante el discurso de inauguración, el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, defendió la gestión del presidente Javier Milei, pero fue interrumpido por abucheos de parte del público , a lo que respondió con una frase que elevó el tono del intercambio: “¿Quién arregló lo de YPF, ustedes o Milei?”.

El episodio se dio en una sala donde también se escuchaban consignas a favor de la cultura y la universidad pública. En ese clima, Cifelli reivindicó el rumbo del Gobierno y destacó lo que definió como un proceso de transformación. “Un proceso que busca dejar atrás décadas de desorden, recuperar estabilidad y volver a construir bases sólidas”, sostuvo.

La situación no tardó en escalar en el predio de La Rural, donde se lleva a cabo la mítica feria . Entre aplausos aislados y silbidos, el funcionario insistió en vincular esos avances con la conducción del Ejecutivo : “Un desarrollo que ha sido posible gracias al liderazgo del presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei”.

Lejos de descomprimir el conflicto, Cifelli redobló su apuesta y repitió: “¿Vamos a repetírselo de nuevo? Gracias a Javier Milei y Karina Milei”.

En medio de abucheos que crecían entre el público, el funcionario retomó una vez más eje de YPF y chicaneó a los presentes: “Por si no lo entendieron, se lo repito de nuevo. No lo entendieron. Argentina empezó a liberarse de problemas estructurales que funcionaban como un límite permanente para pensar en el futuro, como fue, por ejemplo, el caso YPF. ¿Lo arreglaron ustedes lo de YPF o lo arregló el gobierno de Javier Milei? ¿Quién lo arregló?”, planteó.}

La defensa de la política cultural del Gobierno

Más allá del cruce, Cifelli defendió la política cultural de la administración libertaria. “Sabemos que todavía queda mucho por hacer, pero también sabemos que las transformaciones verdaderas no se construyen de un día para el otro. Por eso, frente a quienes buscan instalar que para nuestra gestión la inversión en cultura no es una prioridad, les digo que se equivocan, que nosotros elegimos otro camino: el del orden, la responsabilidad y del trabajo sostenido”, afirmó.

“Nosotros no vinimos a realizar marketing cultural. Vinimos a ordenar y hacer que la cultura funcione”, agregó.

El trasfondo del episodio refleja una tensión que no es nueva. Desde el inicio de la gestión, el Gobierno avanzó con recortes en organismos como el INCAA - con fuertes críticas y comentarios despectivos contra el cine nacional - y mantuvo una relación conflictiva con el sistema universitario. En ese marco, los gremios docentes ya convocaron a una nueva movilización: la cuarta Marcha Federal Universitaria se realizará el 12 de mayo, con eje en el reclamo por financiamiento.

En paralelo, el funcionario aprovechó el acto para anunciar una serie de medidas. Confirmó la reactivación de los Premios Nacionales en 2026, con dos ediciones en un mismo año y una dotación de hasta 90 millones de pesos. También adelantó nuevas convocatorias del INCAA para guionistas, con premios superiores a u$s150.000.

A esto se suma una inversión de $2.300 millones para el programa Libro%, articulado con la CONABIP, lo que implica un incremento del 50% interanual y un nuevo máximo histórico. Además, se crearán líneas de fomento para dramaturgia, ficción y ensayo, junto con un refuerzo del concurso de Letras del Fondo Nacional de las Artes, que otorgará premios de hasta 9 millones de pesos.

Tras detallar estas iniciativas, Cifelli sintetizó la visión oficial: “La cultura requiere administración responsable, previsibilidad y herramientas concretas para crecer”.

La ceremonia contó con la presencia de figuras del ámbito cultural y político, como Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro; el embajador de Perú en Argentina, Carlos Chocano Burga; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. La edición de este año tiene un valor simbólico adicional: marca los 50 años de la Feria Internacional del Libro.