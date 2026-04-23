El Gobierno negó el ingreso de todos los periodistas acreditados en Casa Rosada

El Ejecutivo de Javier Milei no renovó los permisos de la totalidad de los medios, en una decisión arbitraria e ilegal, a raíz de una denuncia de Casa Militar. La Sala de Prensa, cerrada hasta nuevo aviso.

El gobierno de Javier Milei no renovó las acreditaciones de todos los periodistas que trabajan en Casa Rosada , luego de una denuncia presentada por Casa Militar . Así, la Sala de Periodistas quedó cerrada por primera vez en la historia argentina y ningún comunicador ha podido acceder a la sede de la Presidencia ya que sus huellas dactilares fueron eliminadas del sistema de ingreso.

La prohibición, arbitraria e ilegal, abarca a los periodistas de todos los medios que diariamente realizan la cobertura de las actividades en Balcarce 50. Se trata de una medida sin antecedentes desde el regreso de la democracia en 1983.

Cabe recordar que otros gobiernos han intentado cerrar la Sala de Periodistas , tal fue el caso de la administración de Carlos Menem, o trasladarla al segundo piso de Casa Rosada para dificultar su tarea, como planeó sin concretarlo Mauricio Macri, pero ningún jamás avanzó en su cierre. Incluso en la última dictadura permaneció abierta y fue escenario de momentos históricos como la pregunta de José Ignacio López , acreditado de la agencia Noticias Argentinas, a Rafael Videla sobre los desaparecidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lilianafranco20/status/2047274615056044292?s=20&partner=&hide_thread=false AHORA El gobierno CERRÓ LA SALA DE PERIODISTAS de la @CasaRosada. Decidió no renovar las acreditaciones de todos los periodistas por la denuncia de Casa Militar a raíz de la filmación efectuada por el programa de @lucianageuna . No se sabe hasta cuándo. — Liliana Franco (@lilianafranco20) April 23, 2026

La justificación del Gobierno para la inédita medida, que llega apenas semanas después de haber suspendido temporalmente varias acreditaciones, se basa en denuncia penal de Casa Militar contra dos periodistas del canal Todo Noticias por presunto espionaje ilegal, luego de que difundiera grabaciones en los pasillos e interiores de la Casa Rosada.

"La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional", dijo Javier Lanari, secretario de Comunicación de la Presidencia.

Casa Militar denunció penalmente el miércoles a dos periodistas por delitos vinculados a la divulgación de secretos políticos y militares y cuestiones relacionadas con la seguridad nacional por la difusión en videos grabados en el interior de Casa Rosada.

El órgano a cargo de la seguridad en Casa Rosada y la Quinta de Olivos depende de la Secretaría General de Presidencia, que dirige Karina Milei. La denuncia, no obstante, fue presentada directamente por el responsable del área, el general de Brigada, Sebastián Ibáñez.

El presidente Javier Milei protagonizó un nuevo ataque contra la prensa al conocerse la noticia, el miércoles, y a través de su cuenta en X insultó a los periodistas vinculados al reportaje televisivo. "BASURAS REPUGNANTES. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables", escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2047022529890443728?s=20&partner=&hide_thread=false BASURAS REPUGNANTES

Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables.

CIAO! pic.twitter.com/Z46PtFT74k — Javier Milei (@JMilei) April 22, 2026

El Gobierno se encontraba en proceso de renovar las acreditaciones de los periodistas, pero, en cambio, decidió dejar sin efecto la prórroga de la acreditación 2025. Por el momento, no existe un comunicado oficial al respecto y los trabajadores de prensa recibieron la noticia de la prohibición de su ingreso en las rejas de ingreso a la casa de gobierno.