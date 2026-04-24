Presión para el Tesla Model Y: arranca la producción del SUV más esperado y accesible con hasta 539 km de autonomía

La automotriz inició la fabricación en serie del R2, su modelo más económico, con el que apunta a competir directamente en el segmento de mayor volumen y desafiar al líder del mercado.

El mercado de los SUV eléctricos suma un nuevo protagonista que promete alterar el equilibrio actual. La empresa Rivian puso en marcha la producción del Rivian R2 , un modelo clave en su estrategia para dejar atrás el nicho premium y competir de lleno con referentes como el Tesla Model Y .

La fabricación ya comenzó en la planta de la compañía en Illinois, Estados Unidos , y las primeras unidades llegarán a manos de clientes durante la primavera de 2026. Este paso marca una etapa decisiva para la marca, que ahora buscará volumen de ventas sin resignar tecnología.

El Rivian R2 representa un cambio de enfoque respecto a modelos anteriores como el Rivian R1T y el Rivian R1S . Con un tamaño mediano, cinco plazas y una propuesta más accesible, el nuevo SUV apunta a un público mucho más amplio y global, con llegada prevista a Europa en 2027.

En términos de dimensiones, el modelo se ubica en línea con su principal rival, el Tesla Model Y , aunque adopta un diseño más robusto y de líneas marcadas. Su estrategia comercial es clara: convertirse en el vehículo más vendido de la marca y competir en el segmento más demandado del mercado eléctrico.

El Rivian R2 representa un cambio de enfoque respecto a modelos anteriores como el Rivian R1T y el Rivian R1S.

Uno de sus principales argumentos será el precio, ya que en Estados Unidos se espera que parta por debajo de los 50.000 dólares. A esto se suma una autonomía estimada de hasta 539 kilómetros en su versión base, junto a una capacidad de carga rápida que permitiría recuperar del 10 al 80% de batería en menos de media hora.

Además, la gama incluirá versiones más potentes, como una variante Performance que superaría los 650 CV, pensada para quienes buscan mayores prestaciones sin abandonar la movilidad eléctrica.

Para 2026, Rivian proyecta una producción moderada, cercana a las 23.000 unidades, aunque el verdadero salto llegará en 2027, cuando aspira a superar las 100.000 entregas anuales solo con este modelo.

Con este lanzamiento, el Rivian R2 no solo amplía la oferta de SUV eléctricos, sino que también plantea un desafío directo al dominio del Tesla Model Y, en un segmento donde el precio, la autonomía y la disponibilidad serán claves para definir al próximo líder.