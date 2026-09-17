Donald Trump sobre la guerra con Irán: "¿Quiero entrar y aniquilarlos, o no?" + Agregar ámbito en









El presidente de EEUU reconoció que evalúa si retomar los ataques contra Teherán y aseguró que deberá tomar una “decisión crucial” sobre el futuro del conflicto.

Donald Trump sobre la guerra con Irán: "¿Quiero entrar y aniquilarlos, o no?".

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este jueves que enfrenta una decisión crucial sobre el futuro de la guerra con Irán y reconoció que evalúa si retomar los ataques a gran escala contra el régimen de Teherán.

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“Tengo que tomar una decisión importante. ¿Quiero entrar y aniquilarlos o no? Es una decisión crucial. Conmigo cualquier cosa puede pasar”, sostuvo Trump en declaraciones al sitio estadounidense Axios.

Los dichos del mandatario se conocieron pocos días antes de una reunión prevista para el próximo martes con los líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Baréin, Kuwait y Omán, que tendrá lugar en Nueva York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El encuentro podría ser clave para definir la próxima etapa del conflicto, entre un nuevo intento de avanzar por la vía diplomática o una intensificación de las operaciones militares. Según Axios, si Trump decide retomar los ataques a gran escala, necesitará el respaldo de sus aliados regionales.

El presidente de EEUU reconoció que evalúa si retomar los ataques contra Teherán y aseguró que deberá tomar una “decisión crucial” sobre el futuro del conflicto. Trump habló de un posible final de la guerra Poco antes de sus declaraciones sobre la posibilidad de “aniquilar” a Irán, Trump había planteado un escenario diferente y aseguró que el conflicto podría estar cerca de terminar.

“Espero que estemos cerca del final de la guerra. Los iraníes quieren llegar a un acuerdo. Veremos cómo resulta. Irán tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo”, afirmó el presidente estadounidense. Sin embargo, en la entrevista con Axios también reconoció que todavía debe definir cuál será el camino a seguir y evitó precisar si tomará la decisión antes o después de las elecciones legislativas de noviembre en EEUU. Qué hizo Trump desde que frenó los ataques contra Irán A principios de agosto, Trump decidió postergar la reanudación de las principales operaciones de combate después de que Arabia Saudita y Qatar manifestaran su preocupación por una posible represalia iraní contra instalaciones de petróleo y gas de la región. Desde entonces, el Gobierno estadounidense suspendió las negociaciones con Teherán, lanzó una nueva campaña de sanciones económicas y mantuvo un bloqueo naval sobre los puertos iraníes. Al mismo tiempo, las fuerzas estadounidenses permanecen desplegadas en Medio Oriente y preparadas para una eventual reanudación de las operaciones militares a gran escala. Según funcionarios citados por Axios, Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenaron mantener el nivel actual de fuerzas estadounidenses en Medio Oriente hasta fin de año, mientras la Casa Blanca define cómo avanzar en el conflicto.

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