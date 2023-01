Jeff Beck, perfecto estereotipo delhéroe de la guitarra

En esa escena Antonioni describió la quintaesencia del lugar y la época: en el centro Beck y su inigualable guitarra eléctrica con la que dos años atrás había reemplazado a Eric Clapton en los Yardbirds, y con él experimentaron en otras direcciones. Por ejemplo, mezclar la psicodelia con cantos gregorianos en “Still I’m Sad” o hits como “Shape Of Things” o “Mr, You Are A Better Man Than I”. Beck le marcó el camino a Jimi Hendrix e incluso se adelantó a los Beatles al hacer solos de estilo oriental como “Heart Full Of Soul”.