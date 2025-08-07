Juicio de Julieta Prandi: rechazaron la prisión preventiva para su exmarido







La segunda jornada del juicio se desarrolló en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana y estuvo marcada por la declaración de varios testigos.

El juicio oral contra Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, acusado de abusar sexualmente de la modelo durante al menos tres años, comenzó este miércoles.

En la segunda audiencia del juicio de Julieta Prandi contra su exmarido por abuso sexual agravado, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana rechazó el pedido de prisión preventiva para el empresario gastronómico, Claudio Contardi. En la misma resolución, los jueces dispusieron imponerle al imputado una prohibición de acercamiento respecto de la denunciante.

La solicitud fue presentada a pedido de la víctima para “evitar que Contardi no asista mañana al juicio”, este viernes 8 de agosto, y ante “un posible riesgo para Julieta y sus hijos”.

El juicio continuó este jueves, en el cual declararon ocho testigos, entre ellos, el actual novio de Prandi, Emmanuel Ortega, y otras amigas de la denunciante. En la primera jornada, el acusado negó los hechos y sostuvo ante el tribunal que fue víctima de una “falsa denuncia” por parte de la modelo.

Fernando Burlando, uno de los representantes legales de la conductora, calificó de "contundente" el testimonio de Ortega porque narró el calvario que vivió la damnificada: "Habló de violencia física, psicológica, económica y verbal".

Por otro lado, Julieta Prandi, desde otra de las entradas del Tribunal junto con su abogado Javier Baños expresó: “No hay una condena que equivalga a los años que me robó y a la no vida que tuve que transitar”.

