La hermana de Julieta Prandi apuntó contra su excuñado y reveló lo que vivió su familia: "Era una especie de carcelero"

Natalia Prandi dio detalles sobre cómo vivió su familia la relación de su hermana y su excuñado. Precisó que no las dejaba solas y que "generaba conflictos".

En medio del juicio de la modelo y conductora Julieta Prandi contra su exmarido, el empresario Claudio Contardi , por una denuncia de abuso sexual con acceso carnal agravado y violencia de género, la hermana de la modelo reveló detalles de cómo la familia vivió por culpa de su excuñado.

En la segunda jornada del proceso oral y público, Natalia relató cómo el acusado atentó contra el vínculo familiar mediante estrategias y manipulación psicológica.

“Los primeros recuerdos que tengo de esta persona son del 2001. Un día me lo crucé, me invitó a tomar algo y me dijo que Julieta era muy celosa, que pensaba que todos se lo querían levantar…”, reveló la hermana de la actriz.

“Así fue su modus operandi durante toda la relación, generaba conflictos . Julieta se distanció de toda la familia. Cuando se separó, milagrosamente volvió a tener una relación con nosotros. Cuando volvió con él, se volvió a cortar todo”, precisó Natalia.

Luego, sumó que ni siquiera pudo estar presente en el nacimiento de sus sobrinos: “ Para el nacimiento de Mateo, no nos dejó ni cargarlo . Lo mismo pasó con Rocco: estuve solo 15 minutos. Fui a su casa y nadie me abrió. Me tuve que ir a una cafetería a buscar wifi para poder hablar con alguien”.

Por otra parte, la hermana de la actriz destacó cada vez que Julieta se alejaba del empresario gastronómico, su vínculo con ella mejoraba. “Cuando se separó de este señor, milagrosamente vuelve a tener una buena relación con nosotros. Ella se pone en pareja con otra persona y teníamos relación con ella y su familia”.

En ese sentido, Natalia lanzó una frase contundente: “Él era una especie de carcelero, no nos dejaba estar solas”. Y dejó en claro que estuvo un tiempo alejada de su hermana por el vínculo que mantenía con él: "Yo siempre pensé que era ella la que no quería vernos… y después supe que ella creía que nosotras no queríamos verla”.

Natalia, sensibilizada por toda la situación, contó que Contardi incluso intervino en otros vínculos familiares, como el que tenía ella con su padre: “Mi papá estaba con problemas de trabajo. Mi novio de ese momento le ofreció un trabajo en el restaurante. Mi papá se quejó por los turnos y Claudio le llenó la cabeza para que se ponga un abogado. Gracias a eso estuve sin hablar con mi papá durante un año”.

Juicio de Julieta Prandi contra su exmarido por abuso sexual: "Si me mataba me hacía un favor"

El juicio oral contra Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, acusado de abusar sexualmente de la modelo durante al menos tres años, comenzó este miércoles. Ante los jueces, el acusado aseguró que todo fue consentido, mientras que ella definió lo vivido como "un infierno”.

La causa, que llegó a esta instancia tras múltiples apelaciones e instancias judiciales, se desarrolla con el empresario bajo arresto domiciliario. El caso está en manos del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Campana, que analizará desde este miércoles los hechos denunciados por Prandi en 2021.

En su declaración, Contardi, que estuvo separado de su ex por un biombo, aseguró que no considera a Prandi “una mala mujer, mala madre o perversa”, pero que “miente” para perjudicarlo, con una supuesta intención económica.