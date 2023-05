Jugada de Milei en Buenos Aires: cantante de cumbia “El Dipy” será candidato libertario en La Matanza

Por su parte, El Dipy manifestó: “Voy a apoyar a Javier porque es el único que plantea una solución para los argentinos. Venimos de décadas de fracasos, donde lo único que cambia es el chef, pero la receta es la misma. Es el momento de trabajar para que algo nuevo, por fuera de la política, maneje este país y tengamos una salida de verdad”.

Hace un par de años, Martínez criticó fuerte al Gobierno kirchnerista, en época de coqueteos con el macrismo- Tras sus críticas al oficialismo, “El Dipy” admitió que recibió amenazas. En ese sentido, expresó: “Mi familia no está muy de acuerdo con que haga esto, pero ya está, no aguanto más. Estoy podrido de que me amenacen, de que aprieten a mi viejo cuando va a cobrar la jubilación; podrido de que, por pensar distinto, pasen estas cosas”.

Luego, y a través de un video compartido en redes sociales, se puso a disposición de cualquier partido opositor que “lo necesite” para sacar a los “chorros”. La sintonía con el macrismo y las fotos con algunos de sus principales dirigentes finalizó ayer, tras el acuerdo con Milei.

El armado de la boleta de Milei en Buenos Aires -falta el precandidato a gobernador- resulta clave para las intenciones de la oposición en la Provincia. Sin conocer aún si las elecciones serán o no desdobladas, y sólo con una primera vuelta, la cantidad de votos “fieles” que Milei tiene -según encuestas- y que derivaría al cantante de cumbia podría complicar los planes de Juntos por el Cambio, que continúa con una disputa feroz por postulaciones a un mes del cierre de listas.