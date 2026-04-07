Juan Schiaretti adelantó que no acompañará la reforma de la Ley de Glaciares: "Cuidar el agua es cuidar la vida" + Seguir en









En la previa del debate de este miércoles en Diputados, el cordobés rechazó la reforma ya aprobada por el Senado, pidió más consensos y defendió el rol del IANIGLA en la protección de reservas estratégicas de agua.

Juan Schiaretti no acompañará la reforma de la Ley de Glaciares.

En la antesala de la sesión de este miércoles en Diputados, donde se votará la reforma de la Ley de Glaciares que ya tiene media sanción del Senado, Juan Schiaretti fue tajante al advertir que “no se puede acompañar la reforma actual”, al considerar que la iniciativa, tal como está planteada, compromete la protección de una reserva clave de agua dulce.

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En su mensaje, el diputado nacional puso el foco en el carácter estratégico de los glaciares y sostuvo que “son fundamentales para que tengamos agua dulce en el país”. En esa línea, remarcó que no solo impactan sobre el 36% de la superficie argentina que depende de ellos para el acceso al agua potable, sino también en provincias como Córdoba, cuya zona oeste necesita de ese sistema para garantizar el recurso a lo largo del tiempo.

Schiaretti vinculó además la discusión legislativa con el escenario climático actual y alertó que “con el cambio climático acelerando el retroceso de los glaciares, protegerlos no es una opción ideológica: es una necesidad concreta”. La frase funcionó como uno de los ejes políticos de su postura, reforzada por otra definición central: “Cuidar el agua es cuidar la vida”.

Juan Schiaretti cuestionó el tratamiento del Gobierno a la Ley de Glaciares Sobre el trámite parlamentario, cuestionó con dureza el tratamiento acelerado del proyecto y sostuvo de manera indirecta que una reforma de esta complejidad requiere tiempo, análisis y consensos amplios, algo que -según planteó- no ocurrió ni en el Senado ni en Diputados. Como respaldo, sumó una crítica directa al proceso de participación pública: “Hubo más de 100 mil inscriptos para participar de la audiencia pública y sólo pudieron expresarse unos pocos”.

Otro de los puntos más sensibles de su planteo fue la defensa del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), al que definió como pieza central del esquema técnico. En ese sentido, advirtió que “desfinanciar el IANIGLA y quitarle funciones es ir en contra de la integración nacional”, al tiempo que cuestionó que la reforma lo relegue a “un rol meramente informativo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JSchiaretti/status/2041630899150770416&partner=&hide_thread=false NO SE PUEDE ACOMPAÑAR LA REFORMA ACTUAL DE LA LEY DE GLACIARES.

Los glaciares son fundamentales para que tengamos agua dulce en el país. Influyen no sólo en el 36% de la superficie argentina que depende de ellos para tener… — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) April 7, 2026 También se metió en el debate por las jurisdicciones y marcó que, aunque las provincias deben tener protagonismo, “una cuenca no respeta límites administrativos”. Desde esa lógica, alertó que permitir que cada distrito defina en soledad qué glaciares merecen protección, sin criterios científicos uniformes, puede derivar en desigualdad, conflictos entre provincias e inseguridad jurídica, incluso para los inversores. Lejos de plantear una oposición entre ambiente y desarrollo, Schiaretti dejó otra textual fuerte al afirmar que “el cuidado del ambiente no es incompatible en absoluto con la producción y el progreso”. Incluso recordó que con la ley vigente y el marco del RIGI, según cifras citadas por el Gobierno, ingresaron inversiones por u$s25.000 millones. El cierre de su mensaje sintetizó la posición política que llevará a la discusión legislativa con una definición tajante: “Hay que reformar para mejor, no a cualquier costo ni de manera exprés”. Con esa frase, Schiaretti dejó explícito su rechazo al apuro en el tratamiento de la norma y se metió de lleno en la previa de una votación que promete alta tensión en Diputados.