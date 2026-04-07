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7 de abril 2026 - 20:30

PAMI continúa con la entrega gratuita de uno de los elementos más utilizados por los jubilados

Una prestación que alivia los gastos de salud de jubilados y pensionados, que cumplan con los requisitos médicos correspondientes.

Anteojos gratis para los afiliados al PAMI.

Anteojos gratis para los afiliados al PAMI.

El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) confirmó la continuidad durante este año del beneficio que permite a sus afiliados acceder a anteojos sin costo. Se trata de una medida de alcance nacional, orientada a reducir los gastos vinculados a la salud visual de las personas mayores. La prestación facilita la obtención de lentes de uso cotidiano y alcanza a miles de jubilados y pensionados en todo el país.

La cobertura incluye lentes para visión cercana, lejana o bifocal, de acuerdo con la prescripción médica. Además, el esquema busca simplificar el proceso y evitar traslados innecesarios, ya que permite que un familiar o apoderado inicie la gestión cuando el afiliado lo necesite.

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Beneficio de anteojos gratis para los afiliados al PAMI

Beneficio de anteojos gratis para los afiliados al PAMI

PAMI: quiénes acceden a los anteojos gratuitos

Todos los afiliados de PAMI pueden acceder al beneficio, siempre que cuenten con una indicación médica válida emitida por un profesional de la cartilla. El programa no establece límites por nivel de ingresos y se orienta a garantizar cobertura universal para quienes presenten necesidades oftalmológicas acreditadas.

Abuelo con anteojos

En caso de dificultades de movilidad, un familiar o apoderado puede iniciar el trámite, aunque la prueba final de los lentes debe realizarse presencialmente en la óptica. Esto asegura que el proceso se complete correctamente y que los usuarios reciban anteojos adecuados a su prescripción.

Cómo solicitar los anteojos gratuitos

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Para acceder a los lentes gratuitos, PAMI exige presentar Documento Nacional de Identidad, credencial de afiliación y la Orden Médica Electrónica (OME), emitida por un oftalmólogo de la cartilla, con prescripción detallada del tipo de lente y firma del profesional. La OME tiene una validez de 150 días y, en ciertos casos, puede requerir un procedimiento adicional para lentes bifocales.

El trámite se realiza directamente en las ópticas adheridas al convenio.

El procedimiento básico incluye:

  • Solicitar turno con un oftalmólogo de PAMI

  • Obtener la Orden Médica Electrónica

  • Elegir óptica y seleccionar el armazón

  • Esperar la entrega, que demora entre 7 y 20 días

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