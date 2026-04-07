El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) confirmó la continuidad durante este año del beneficio que permite a sus afiliados acceder a anteojos sin costo. Se trata de una medida de alcance nacional, orientada a reducir los gastos vinculados a la salud visual de las personas mayores. La prestación facilita la obtención de lentes de uso cotidiano y alcanza a miles de jubilados y pensionados en todo el país.
PAMI continúa con la entrega gratuita de uno de los elementos más utilizados por los jubilados
Una prestación que alivia los gastos de salud de jubilados y pensionados, que cumplan con los requisitos médicos correspondientes.
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La cobertura incluye lentes para visión cercana, lejana o bifocal, de acuerdo con la prescripción médica. Además, el esquema busca simplificar el proceso y evitar traslados innecesarios, ya que permite que un familiar o apoderado inicie la gestión cuando el afiliado lo necesite.
PAMI: quiénes acceden a los anteojos gratuitos
Todos los afiliados de PAMI pueden acceder al beneficio, siempre que cuenten con una indicación médica válida emitida por un profesional de la cartilla. El programa no establece límites por nivel de ingresos y se orienta a garantizar cobertura universal para quienes presenten necesidades oftalmológicas acreditadas.
En caso de dificultades de movilidad, un familiar o apoderado puede iniciar el trámite, aunque la prueba final de los lentes debe realizarse presencialmente en la óptica. Esto asegura que el proceso se complete correctamente y que los usuarios reciban anteojos adecuados a su prescripción.
Cómo solicitar los anteojos gratuitos
Para acceder a los lentes gratuitos, PAMI exige presentar Documento Nacional de Identidad, credencial de afiliación y la Orden Médica Electrónica (OME), emitida por un oftalmólogo de la cartilla, con prescripción detallada del tipo de lente y firma del profesional. La OME tiene una validez de 150 días y, en ciertos casos, puede requerir un procedimiento adicional para lentes bifocales.
El trámite se realiza directamente en las ópticas adheridas al convenio.
El procedimiento básico incluye:
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Solicitar turno con un oftalmólogo de PAMI
Obtener la Orden Médica Electrónica
Elegir óptica y seleccionar el armazón
Esperar la entrega, que demora entre 7 y 20 días
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