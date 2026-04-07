Antes del fin del ultimátum, Donald Trump informó un alto el fuego temporal con Irán

El presidente de EEUU comunicó que llegó a "un acuerdo bilateral" con Irán, luego de hablar con el premier de Pakistán, que cumplió un rol clave en el alto al fuego.

Sobre la campana, Trump dio el brazo a torcer y anunció un alto al fuego por dos semanas.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este martes que accede a "suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas", siempre y cuando Irán abra por completo e inmediatamente el estrecho de Ormuz.

Trump dio la noticia en su red social Truth apenas una hora y media antes de que se cumpliera el ultimátum que el mismo le dio a la República Islámica. Por su parte, Pakistán apareció en los últimos días como un Estado clave para generar al menos un alto al fuego. Islamabad alojó negociaciones indirectas entre EEUU e Irán y propuso el "acuerdo bilateral".

En el mismo posteo en Truth, Trump explicó que Irán y EEUU llegaron a un acuerdo de 10 puntos, y que las dos semanas de cese al fuego serán para limar detalles.

"El motivo (del acuerdo) es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un Acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Medio Oriente. R ecibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación. Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el Acuerdo.

Por su parte, Irán, "se ha v isto obligado a aceptar" la propuesta de 10 puntos de EEUU, según informó la agencia rusa RT, con acceso a fuentes dentro de Teherán.

Martes de amenazas y acuerdo en Medio Oriente

En un día atravesado por la tensión, Trump escribió a las 7 de la mañana en Truth que "el país entero podría ser destruido en una noche y esa noche podría ser este martes". Más tarde, mientras se desarrollaron protestas en Irán en lugares que Trump había prometido atacar, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo que el país Persa estaba dispuesto a morir".

Por la tarde del caótico martes, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, acercó a EEUU e Irán una propuesta de "alto al fuego por dos semanas" en la que también se exigía que la República Islámica abriera el estrecho de Ormuz, pasaje marítimo por donde circula una quinta parte del petróleo mundial, como “gesto de buena voluntad”. El bloqueo de Ormuz fue una represalia iraní al asesinato de del Supremo Líder Ali Jameneí, en el bombardeo que inició la guerra.

Finalmente, a las 19.30, Trump anunció que se llegaba a este acuerdo, imponiendo sus condiciones.