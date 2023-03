Juicio a Corte: oficialismo avanza contra Stornelli y choca contra la oposición por “hostigamientos”

Una suerte distinta a Ramos tuvo el también juez federal juez federal Alejo Ramos Padilla. La semana pasada, el diputado macrista Pablo Tonelli apuntó a las varias “mentiras” del magistrado durante su disertación. Incluso, aportó documentación pertinente a dicho asunto, aunque el oficialismo de la comisión de Juicio Político votó para que no se envíe ningún oficio sobre el presunto falso testimonio.

La reunión de ayer fue una de las más fuertes en cuanto a cruces. Según la oposición, el kirchnerismo convoca a cualquier testigo para realizar hostigamientos y encontrar algo “a la pesca”. Un caso claro fue el Sebastián Garay, de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte. No sólo contestó que no participó de ningún expediente que analiza la comisión, sino que ni siquiera había sido informado sobre los motivos de su presencia en la Cámara baja. “Es por ser ‘el hijo de’”, advirtió Juntos por el Cambio. El Frente de Todos sí direccionó la mira, a través del exradical Leopoldo Moreau -preside la bicameral de Inteligencia del Congreso-, sobre Natalia Monayer, de la vocalía de Rosatti. Muchas preguntas estuvieron relacionadas con su trabajo en la misma oficina de Silvio Robles y los diferentes chats laborales que comparte. Hubo cruces por preguntas sobre los integrantes de una sociedad que introdujo Moreau y también confirmaron que no existieron daños en computadoras por una inundación sufrida en esas dependencias.

De cara al próximo martes, la mayoría kirchnerista aprobó la citación -por el fallo de la Corte sobre el “2x1”- del exministro de Justicia de Cambiemos, Germán Garavano; el hoy senador del PRO José Torello; y el exoperador macrista Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, entre otros. Para él se consultará con Interpol por su condición de prófugo.