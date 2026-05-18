La jugada maestra del director de "¿Qué pasó ayer?": rechazó su sueldo y terminó con u$s150 millones en el banco

El cineasta tomó una decisión inesperada que cambió para siempre su destino económico y generó una fortuna difícil de imaginar.

En Hollywood existen muchas historias de películas que nadie quería producir y luego terminan convertidas en fenómenos mundiales. Ese fue exactamente el caso de " ¿Qué pasó ayer? ", la comedia para adultos que recaudó millones en 2009 y transformó la carrera de Todd Phillips, su director.

Lo más llamativo no fue solamente el éxito de la película, sino la apuesta económica que hizo su director antes del estreno . Mientras el estudio dudaba del proyecto y desconfiaba hasta del elenco, Phillips eligió resignar un pago millonario a cambio de un porcentaje de las ganancias , cuyo resultado terminó muy por encima de cualquier cálculo inicial.

Todd Phillips nació en Nueva York y antes de convertirse en uno de los directores más rentables de Hollywood, trabajó en documentales independientes y estudió cine en la Universidad de Nueva York, aunque dejó la carrera antes de graduarse. Entre sus primeras obras apareció " Hated: GG Allin and the Murder Junkies ", un documental centrado en la vida del polémico músico punk GG Allin, más tarde presentó " Frat House " en el Festival de Sundance de 1998 y luego realizó " Bittersweet Motel ", un trabajo sobre los seguidores de la banda Phish.

Ese recorrido le permitió entrar en contacto con figuras importantes de la industria, uno de ellos fue Ivan Reitman, productor y director canadiense que lo impulsó a escribir una comedia. Así nació “ Road Trip ” en el año 2000, película que obtuvo buenos números y empezó a posicionarlo como un director interesante dentro del género.

Ya con la experiencia que fue acumulando y con el paso del tiempo llegaron otros títulos populares como "Old School", "Starsky & Hutch" y "School for Scoundrels". Aunque varias de esas producciones funcionaron bien, ninguna anticipaba el impacto que tendría años después.

La fórmula secreta que le hizo ganar cientos de millones con "¿Qué pasó ayer?"

La historia detrás de "¿Qué pasó ayer?" empezó con mucha desconfianza, el proyecto empezó a circular en Hollywood bajo el título "What Happens in Vegas", pero varios estudios rechazaron el guion porque creían que no tendría futuro comercial. Cuando Todd Phillips leyó la historia decidió avanzar igual, Warner Bros. aprobó el rodaje con un presupuesto de u$s35 millones, aunque el problema principal era que el estudio quería actores famosos para una película para mayores de 18 años.

Phillips insistió con nombres poco conocidos en aquel momento: Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Ed Helms y Justin Bartha. La única cara relativamente popular era Helms gracias a "The Office" y entre los cuatro actores cobraron menos de u$s1 millón por la primera entrega.

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Las dudas dentro de Warner Bros. crecieron todavía más porque la película tenía clasificación para adultos y el director venía de un leve fracaso comercial con "Starsky & Hutch". A pesar de todo, Todd Phillips hizo una propuesta inesperada, renunciando a su salario de director, valuado en u$s6,5 millones, y pidiendo quedarse con el 16% de la recaudación bruta.

La apuesta salió mejor de lo imaginado porque "¿Qué pasó ayer?" terminó con ingresos mundiales de u$s470 millones y se convirtió en la comedia para adultos más taquillera de la historia en ese momento. Gracias al acuerdo por porcentajes y a las ventas posteriores en DVD, Phillips obtuvo u$s75 millones solamente con la primera película.

Las secuelas elevaron todavía más la cifra, ya que "¿Qué pasó ayer? Parte II" recaudó u$s586 millones y el director negoció un contrato de u$s10 millones más el 10% de la taquilla. Según distintos reportes financieros, Phillips embolsó alrededor de u$s68 millones por esa entrega. Sumando las tres producciones, Todd Phillips acumuló u$s150 millones.

Otro éxito mundial: cuánto ganó con Joker

Después del fenómeno de "¿Qué pasó ayer?", Phillips decidió cambiar de rumbo y apostó por un proyecto mucho más oscuro con "Joker". La película protagonizada por Joaquin Phoenix llegó a los cines en 2019 con un presupuesto relativamente moderado para ser una producción de superhéroes. Otra vez, el director eligió cobrar menos dinero fijo a cambio de participación en las ganancias.

La estrategia volvió a funcionar, ya que "Joker" superó los u$s1.000 millones en recaudación global y se convirtió en una de las películas más exitosas de todos los tiempos. Diversas estimaciones indican que Todd Phillips ganó u$s50 millones gracias al acuerdo económico y los reportes de la industria sostienen que esa cifra podría crecer con secuelas y nuevos contratos relacionados con la franquicia.

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El patrimonio actual de Todd Phillips

Luego de décadas en la industria y varios acuerdos millonarios, Todd Phillips construyó una fortuna enorme dentro de Hollywood. El patrimonio actual del director se calcula en u$s200 millones, buena parte de esa cifra proviene de las ganancias extraordinarias obtenidas con la saga "¿Qué pasó ayer?" y con "Joker".

A lo largo de los años también realizó inversiones inmobiliarias en zonas exclusivas de California, entre ellas aparecen propiedades en Malibú y Beverly Hills. Su historia suele mencionarse como uno de los movimientos financieros más impactantes del cine moderno, ya que mientras muchos directores priorizan un salario asegurado, Phillips apostó por el riesgo de su arte y terminó multiplicando sus ingresos.