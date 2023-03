Kali Uchis: de Minions al estrellato propio

Muchos la habrán escuchado en su inspirada versión de “Desafinado”, una de las películas de los Minions, pero lo cierto es que Kali Uchis (seudónimo de Karly Marina Loaiza) viene recibiendo ‘likes’ desde hace más tiempo: primero al colaborar en singles de artistas del nivel y la variedad de Gorillaz, Juanes o Snoop Dogg, a los que luego incorporó en sus propias grabaciones, para las que también convocó a músicos más establecidos del soul, el funk y el jazz como Vince Staples y Bootsy Collins. Luego de dos discos en los que logró muchas nominaciones y un Grammy, ganador en la categoría Mejor Artista “dance”, además de convertir su hit “Telepatía” en multiplatino, ahora Kali regresa con un nuevo álbum que resume lo que venía haciendo, pero agregándole vuelo musical en los imaginativos arreglos y personalidad poética, algo que no es muy frecuente en los charts actuales. Esta artista nacida en Colombia pero criada en Virginia, capaz de cantar y componer canciones tanto en inglés como en castellano, tiene una voz profunda y dulce tan buena para el R&B, el pop y toda variante del hip hop. “I wish you roses” y “Fantasy” (en dueto con Frank Toliver) son sólo dos de las buenas canciones de este excelente “Red Moon in Venus”.