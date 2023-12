Kicillof se reunió con intendentes y dirigentes peronistas y refuerza su perfil opositor ante el Gobierno

En paralelo al encuentro en La Plata y casi como un movimiento de pinzas, 500 intendentes de todo el país nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) resolvieron presentar un recurso de amparo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno nacional en una reunión que realizaron en la Ciudad. Liderados por el alcalde de La Matanza y presidente del espacio, Fernando Espinoza, los jefes comunales denunciaron que el DNU “avasalla totalmente los derechos que durante décadas supimos conseguir”. “No podemos vender así nuestros recursos naturales, nuestro país...”, expresó Espinoza.

En este sentido, el intendente argumentó que junto a sus pares de todo el país y en su carácter de “representantes de millones de voces que son las de nuestros vecinos” a los que “escuchan todos los días” decidieron tomar esta medida para “protegerlos”. Además, afirmó que “500 intendentes de todo el país que tomamos esta decisión tenemos el legado del voto soberano de nuestros vecinos que nos piden que hagamos algo, por eso estamos acá” y dijo que “vamos a proteger a nuestros argentinos, abuelos, empresarios, comerciantes, trabajadores y vamos a llevar adelante el legado de esa Argentina que sueñan”.

Por su parte, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, por su parte, remarcó que se está “en un momento de mucha incertidumbre” y reflejó cómo las medidas económicas anunciadas “impactan fuertemente en la zona Atlántica”.

Industria

Previamente el mandatario bonaerense presidió la inauguración de nuevas empresas en el Parque Industrial y Tecnológico de Florencio Varela. Allí anunció el lanzamiento de una línea de créditos del Banco Provincia para los damnificados por el temporal. En su discurso el exministro de Economía no escatimó críticas hacia la administración de LLA.

“Nuestro Gobierno va a defender a la producción porque representamos a una provincia industrial. Vamos a usar todos los instrumentos que tengamos a nuestro alcance para acompañar a los empresarios nacionales y bonaerenses...”, señaló.

Sobre este aspecto, el jefe provincial apuntó que “es falsa la dicotomía entre el sector privado y el sector público, ya que para que los empresarios puedan invertir necesitan que esté la ruta, el parque industrial y las escuelas que forman trabajadores capacitados...”, sostuvo el gobernador y agregó: “Nosotros siempre defendimos la misma idea: se necesita de la articulación entre el Estado, los trabajadores y las empresas para generar desarrollo nacional”.

Las dos nuevas plantas inauguradas en el parque industrial pertenecen a Bolsas Industriales Álamo (BIALAMO), una compañía que confecciona bolsas de rafia de polipropileno, que abastece al mercado interno, exporta y permitirá sustituir importaciones por u$s30 millones anuales; y la empresa Plastigas S.A., dedicada a la distribución y comercialización de productos para la construcción, que ya cuenta con sucursales en Mar del Plata, Pinamar, Olavarría y Necochea. Entre ambas prevén la contratación de al menos 60 personas de la jurisdicción.

Por su parte el ministro de Infraestructura de la Provincia, Gabriel Katopodis, consideró que, con el mega DNU, el presidente Javier Milei busca “tener potestades que no le corresponden para tomar decisiones que van a romper a la Argentina”. “Claramente, en el Gobierno y en Milei hay una idea de democracia y de país que no es lo que la gente votó. Esto no es lo que necesitaba la Argentina. El país tenía dificultades, un montón, pero no era este el camino para resolver esos problemas...”, sostuvo el ministro bonaerense en declaraciones a FM La Patriada.

Katopodis sostuvo que es la “cuarta vez que se intenta” algo así en los últimos 50 años de historia de la Argentina, al recordar las experiencias de las gestiones que cumplieron como ministros de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz (durante la última dictadura militar) y Domingo Felipe Cavallo, y el gobierno de Mauricio Macri. “Milei viene a representar los mismos intereses y demostrar que quiere cumplir con los grandes grupos económicos”, cerró el funcionario de la Provincia.