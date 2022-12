La AFA oficializó que Boca y Racing jugarán la Supercopa Internacional

Obviamente, llevar a Patronato de Paraná (recién descendido) no iba a ser bien visto por los árabes. Por lo tanto, la AFA sacó una conejo de la galera y “creó” un nuevo certamen.

Por eso ayer oficializó la definición entre Boca y Racing por la Supercopa Internacional 2022, el flamante certamen cuya primera edición tendrá lugar en Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, el próximo viernes 20 de enero con horario todavía por definirse. La sede será el estadio Hazza Bin Zayed y el ganador se llevará 1 millón de dólares.

De esta manera, “limpiándolo de un plumazo” se terminan las especulaciones que surgieron en un principio cuando se esperaba que fuera el equipo de Paraná el rival de Boca.

¿Por qué Racing? El equipo de Avellaneda accedió a esta Supercopa nternacional por quedarse con el Trofeo de Campeones 2022 que levantó en noviembre justamente luego de derrotar en la final al equipo dirigido por Ibarra.

No obstante, Boca deberá medirse ante Patronato por la Supercopa Argentina 2022, el torneo que se implementó desde 2012 y que enfrentó al campeón de Liga con el de la Copa Argentina. Ese certamen, por la pandemia, no se disputó en las últimas dos ediciones (2020 y 2021) y volverá ahora pero por el momento no tiene fecha ni sede confirmada.

El convenio que se firmó el 12 de octubre, entre el Consejo de Deportes de Emiratos Árabes Unidos y la AFA, consistía que en 2023 se jugaría la Supercopa Argentina en Abu Dhabi entre el ganador de la Liga Profesional 2022 y el de la Copa Argentina 2022. y que habría un millón de dólares como premios para el vencedor y el evento continuaría en EAU hasta 2026.

Ahora, “limpiado” Patronato, quedó un tema crucial por resolver: los expulsados que sufrieron Boca y Racing por el Trofeo de Campeones, que se terminó llevando el equipo de Avellaneda al ganar 2 a 1.

Aquel encuentro terminó en escándalo por los cinco futbolistas expulsados, más otros dos que estaban en el banco, del lado del Xeneize, y otros tres por el lado de la Academia.

El objetivo de AFA es llevar dos equipos importantes del fútbol argentino, pero con su plantel completo.

Por eso, ambos equipos podrán contar con los expulsados para medirse en Abu Dhabi. Por Boca podrán jugar Sebastián Villa, Alan Varela, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, ‘Pulpo’ González, Frank Fabra y Darío Benedetto, además del técnico Hugo Ibarra; en tanto, en Racing lo podrán hacer Johan Carbonero, Carlos Alcaraz y Jonathan Galván. Las sanciones fueron de cuatro partidos para Benedetto; tres para Alcaraz; dos para Fabra y Galván y una para Zambrano, Villa, González, Advíncula, Varela y Carbonero. Todos deberán cumplirla en los partidos del Torneo de la Liga que comenzará a fines de enero.

Otro punto que quedaba por resolver -pero de carácter doméstico- era develar si esta novedosa Supercopa Internacional se iba a contabilizar como título oficial, detalle que también fue confirmado ayer por los dirigentes afistas.

Todo un espectáculo bien armadito para entregárselo a los árabes.

El fútbol es expactáculo y negocio.