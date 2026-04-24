La compra de dólar ahorro tocó en marzo su segundo valor más bajo desde la liberación del cepo + Seguir en









Así lo reflejó un nuevo Balance Cambiario del BCRA. El déficit de cuenta corriente se redujo, en gran parte por una merma en el "rojo" de servicios.

El BCRA publicó su Balance Cambiario de marzo. ambito.com

La compra de dólar ahorro cedió en marzo a su segundo valor más acotado desde que el Gobierno liberó el cepo para "personas humanas", allá por abril de 2025. Aun así, al realizar la comparación en términos históricos, la demanda se mantuvo en un nivel considerable.

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Este viernes el Banco Central (BCRA) publicó su Balance Cambiario correspondiente al tercer mes de 2026. Allí se verificó que la compra de billetes y divisas "sin fines específicos" por parte de personas alcanzó los u$s2.208 millones, en términos netos, contra los u$s2.478 millones del mes previo. Se trató de la segunda desaceleración consecutiva.

Asimismo, desde el cambio de régimen cambiario del año pasado, dicha cifra solo fue menor en noviembre último (u$s1.479 millones). Vale recordar que esto se había dado luego de una extraordinaria cobertura en moneda dura por parte de los argentinos en la previa de las elecciones legislativas, frente al temor de una posterior devaluación; la demanda entre septiembre y octubre llegó a promediar unos u$s6.244 millones.

De todos modos, vale recalcar también que en las últimas décadas la compra de dólares para atesoramiento solo superó los u$s2.000 millones en dos períodos breves de tiempo; entre mayo y julio de 2018, y entre agosto y octubre de 2019, ambos períodos atravesados por una fuerte corrida cambiaria. Esto refleja que la búsqueda de cobertura sigue pujante y que es imprescindible el ingreso de divisas por otras vías para compensar el balance del BCRA.

La balanza comercial y la deuda privada respaldaron las cuentas externas, mientras se redujo el déficit de servicios En ese sentido, durante marzo la principal fuente de dólares fue la balanza comercial de bienes, que aportó unos u$s1.737 millones. Detrás le siguieron los ingresos por deuda privada, que representaron unos u$s1.460 millones, de acuerdo con la estimación de Ámbito en base a los datos oficiales de la autoridad monetaria.

Asimismo, en concepto de deuda pública se fueron unos u$s1.445 millones (fundamentalmente por pagos a organismos internacionales, exceptuando el FMI), mientras que el saldo negativo en el componente de servicios fue de -u$s522 millones, el más bajo desde junio de 2024.

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