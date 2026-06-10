Kylian Mbappé quedó en el centro de las críticas en Francia tras dejar la concentración de su Selección + Agregar ámbito en









El capitán del seleccionado francés fue autorizado a ausentarse por "asuntos personales" después del amistoso ante Irlanda del Norte, pero su aparición en Madrid generó malestar entre los hinchas de su país.

Mbappé quedó en el centro de las críticas en Francia tras dejar la concentración de su Selección Michael Owens/Getty Images

Kylian Mbappé está en el ojo de la tormenta por sus comportamientos fuera de la cancha. El delantero volvió a ser protagonista de una polémica al abandonar la concentración del seleccionado de Francia, tras el amistoso ante Irlanda del Norte, y ser visto en Madrid. Esta situación que generó críticas de hinchas que consideran que priorizó su vida personal por encima del compromiso con el equipo nacional, según consignó el periódico catalán Mundo Deportivo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La salida del delantero del Real Madrid había sido autorizada por asuntos personales, por lo que no se trató de un acto de indisciplina formal ni de una decisión tomada al margen del cuerpo técnico encabezado por Didier Deschamps.

Sin embargo, el episodio no cayó bien en parte del ambiente francés, especialmente porque ocurrió a pocos días del inicio del Mundial 2026 y después de una actuación discreta de Mbappé en el triunfo por 3-1 ante Irlanda del Norte.

El malestar creció cuando comenzaron a circular imágenes y versiones que ubicaban al capitán francés en Madrid junto a su pareja, Ester Expósito, un dato que alimentó las críticas de los fanáticos en redes sociales y abrió un nuevo frente de tensión alrededor de una de las grandes figuras del torneo.

image

En Francia, varios hinchas interpretaron el viaje como un gesto inoportuno en plena preparación mundialista, más allá de que la Federación Francesa no cuestionó oficialmente la ausencia y el permiso había sido concedido por motivos personales. La controversia se suma a un clima ya cargado alrededor de Mbappé, que llega a la Copa del Mundo con la presión de liderar a Francia, recuperar su mejor versión y dejar atrás las críticas por su rendimiento reciente con la camiseta “bleu”.