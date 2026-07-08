La construcción en modo "serrucho": rebotó 4,1% en mayo pero no logra consolidar una recuperación + Agregar ámbito en









En mayo, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) subió 6,3% respecto al mes anterior. De esta forma, el índice presenta está en modo "serrucho" ya que logra subir un mes y al siguiente baja.

La construcción subió en mayo, según el INDEC.

En mayo, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) subió 6,3% respecto al mes anterior. De esta forma, el índice presenta está en modo "serrucho" ya que logra subir un mes y al siguiente baja. A su vez, el acumulado de los primeros cinco meses de 2026 hay una suba del 2,5% respecto a igual período de 2025. Y la variación interanual se ubica en el 4,1%, según informó esta jornada el INDEC.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los datos del consumo, con relación a igual mes del año anterior, subas de 23,6% en pinturas para construcción; 18,3% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 11,1% en mosaicos graníticos y calcáreos; 10,1% en hormigón elaborado; y 9,6% en hierro redondo y aceros para la construcción.

Mientras tanto, se observan bajas de 19,6% en pisos y revestimientos cerámicos; 8,2% en asfalto; 8,0% en ladrillos huecos; 7,8% en placas de yeso; 7,4% en yeso; 6,8% en cales; 3,2% en artículos sanitarios de cerámica; y 1,3% en cemento portland.

Como complemento de los datos del ISAC, se publica información sobre los puestos de trabajo registrados en la actividad de la construcción en el sector privado. En abril de 2026, este indicador registró una suba de 1,2% con respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado enero-abril de 2026, este indicador presentó una suba de 1,2% con respecto al mismo período del año anterior.

Temas Construcción

INDEC