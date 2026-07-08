La industria cayó 5,7% anual en mayo, arrastrada por derrumbes en textiles, maquinaria y autos

En términos mensuales, el IPI manufacturero del INDEC tuvo una leve mejora, pero que no logró revertir el número negativo del acumulado de 2026.

La industria manufacturera produjo en mayo un 5,7% menos que hace un año , arrastrada fundamentalmente por derrumbes en textiles, maquinaria y autos. En términos mensuales hubo un tenue rebote, pero que no logró revertir el resultado negativo del acumulado de 2026.

Así lo informó el INDEC este miércoles con la actualización del Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero. Entre las divisiones más relevantes del indicador, resaltó un desplome interanual del 18,2% en "Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado" .

"Según empresas consultadas, los fabricantes nacionales enfrentan una menor demanda interna de sus productos. Al mismo tiempo, se observa una mayor competencia de productos importados ", subrayó el informe oficial.

También fue preocupante la caída del 15% en "Productos de metal, maquinaria y equipo" . En este caso, la contracción fue explicada en buena parte por los números negativos en la fabricación de maquinaria agrícola y electrodomésticos , en este último caso afectados por la apertura comercial, según afirman representantes del rubro.

Asimismo, la industria automotriz atravesó un declive del 15,9% , causado tanto por menores ventas a concesionarios locales como por menos exportaciones. Esta situación de las terminales afectó también a las autopartistas.

La industria no levanta cabeza en 2026

Respecto de abril de este año, el IPI mejoró 0,4%. De este modo, el indicador se mantiene en modo "serrucho" desde que comenzó 2026, alternando subas y bajas. En el acumulado de los primeros cinco meses, la producción industrial se ubicó 0,1% por debajo de la del mismo período de 2025.

A nivel sectorial, resaltaron rebotes mensuales en dos de los sectores más perjudicados desde que asumió el gobierno de Javier Milei: el textil (+4,9%) y el automotriz (+7,5%). También fue importante el alza en la producción de minerales no metálicos (+8,3%), un rubro que incluye productos de la siderurgia e insumos demandados por la construcción.

Vale recalcar que este martes el INDEC también informó datos positivos para la construcción, con un salto mensual del 6,3% e interanual del 4,1%. La consultora LCG destacó en un informe los avances en los permisos de edificación privada y un aumento en el porcentaje de empresas que realizan obras privadas, aunque siguen percibiendo incertidumbre entre los empresarios.

"Para todo el año, estimamos una actividad industrial con variación promedio nula (o incluso, con caída marginal), mientras y un crecimiento marginal de la construcción (menor al 3%) que lejos estará de revertir la caída acumulada en los últimos 2 años", estimó LCG.