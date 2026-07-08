Más empleo, pero de menor calidad: las advertencias de la UCA sobre el mercado laboral de Milei

Un informe de la UCA advierte que el nivel de desocupación relativamente baja no explica la situación del mercado laboral, ya que el problema es el ascenso de la informalidad y el autoempleo.

Si bien el Gobierno afirma que la reforma laboral podría ser un paso importante para mejorar el modelo, no es suficiente, según la Universidad Católica Argentina (UCA).

La desocupación dejó de ser, por sí sola, un indicador suficiente para medir el mercado laboral argentino , debido a que la precarización avanza a paso firme . Si bien el Gobierno afirma que la reforma laboral podría ser un paso importante para mejorar el modelo, no es suficiente, según la Universidad Católica Argentina (UCA) . Con un crecimiento dispar, la "reconversión" de los puestos de trabajo está vista a largo plazo y las provincias mineras y energéticas -que tienen un mejor nivel de empleo formal frente a 2023- no logran absorber la caída de puestos de trabajo de calidad.

Es que el deterioro del mercado de trabajo no se expresa mediante un aumento del desempleo -como sí en la crisis de la convertibilidad-, sino a través de una precarización de la calidad de los empleos. Así, se evitó una destrucción masiva de puestos de trabajo, pero no consiguió generar ocupaciones productivas y protegidas.

Si bien más personas lograron insertarse en alguna actividad, creció el autoempleo informal, la precarización y los bajos ingresos , según las principales conclusiones del informe "Deterioro y resquebrajamiento de la estructura social del trabajo en la Argentina (2010-2015)" elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA).

Durante la última década y media la economía argentina convivió con bajo crecimiento, sucesivas crisis macroeconómicas, pérdida de productividad e inestabilidad , factores que limitaron la creación de empleo formal. En ese contexto, la mayor participación laboral se concentró en actividades de baja productividad , especialmente en el sector micro informal y el trabajo por cuenta propia.

"El problema no es solamente el bajo crecimiento económico, sino la dificultad para transformar ese crecimiento en empleo productivo y protegido", resumen los investigadores Ramiro Robles, Alejo Giannecchini y Valentina Ledda .

A diferencia de lo ocurrido durante la década pasada, cuando la industria, el comercio y el transporte explicaban buena parte de la expansión económica, actualmente el crecimiento está impulsado por actividades con una capacidad mucho menor para absorber trabajadores.

Entre 2010 y 2015, la industria manufacturera aportaba el 25,4% del crecimiento económico, el comercio el 20% y el transporte el 11,9%. En cambio, entre 2023 y 2025 el liderazgo pasó a las actividades primarias (39,6%), las finanzas (35,1%) y la minería y explotación de canteras (24,6%), sectores con un efecto mucho más limitado sobre la creación de empleo directo.

La consecuencia es que el mercado laboral siguió incorporando trabajadores, pero no mediante un aumento significativo del empleo asalariado formal, sino a través del crecimiento de actividades de menor productividad.

Sobre este punto en particular, la UCA destaca que el empleo generado en Río Negro y Neuquén, gracias al desarrollo de la minería y la energía -dos sectores ganadores de la economía-, no lograron mermar la caída del empleo a nivel nacional y tampoco es que "los trabajadores del conurbano se van a ir a Neuquén", según señaló a este medio el especialista Alejo Giannecchini.

"En el corto plazo es difícil la reconversión, se ve un derrame en algunas provincias, pero no logra mejorar la caída del empleo formal", destacó Giannecchini, al mismo tiempo que señaló que los puestos de trabajo calificados que se destruyen en la industria difícilmente vayan hacia los sectores ganadores. "Está difícil que la minería y la energía salven el modelo", lanzó.

En cuanto a la posibilidad de que la reforma laboral mejore la situación del empleo informal, Ramiro Robles señaló que dificilmente por sí sola la nueva legislación pueda mejorar los niveles de informalidad, ya que de fondo lo que se necesita es una mayor productividad.

Más empleo, pero también más precariedad

Las situaciones de informalidad, inestabilidad y falta de protección continúan siendo más frecuentes dentro del sector micro informal, aunque el deterioro también alcanzó a segmentos tradicionalmente más estructurados del mercado laboral. A su vez, los trabajadores que se desempeñan en estos sectores presentan mayores probabilidades de percibir ingresos bajos, lo que profundiza las brechas entre quienes acceden a empleos protegidos y quienes quedan fuera de ellos.

En 2025, el 45% de los trabajadores se encuentra en puestos considerados precarios, frente al 42,6% de 2010. La incidencia llega al 66,5% entre quienes trabajan en el sector micro informal y escala al 81,1% para los asalariados informales. Sin embargo, el deterioro también alcanza al empleo privado formal, donde la proporción de puestos precarios aumentó hasta 29,1%.

"La baja productividad y el déficit de condiciones de inserción también se reflejan en ingresos más bajos, particularmente para los ocupados precarios que se emplean en el sector micro informal", subraya el informe.

Actualmente, el 48,3% de los ocupados trabaja en el sector micro informal, frente al 45,9% registrado en 2023. Al mismo tiempo, el empleo público redujo su participación desde 20,1% hasta 16,7%, mientras que el sector privado formal apenas pasó del 34% al 35% del empleo total.

Además, dentro del sector micro informal predominan los trabajadores independientes. Los cuentapropistas y no asalariados ya representan 31,7% del total del empleo urbano, un fenómeno que para la UCA refleja más estrategias de subsistencia que procesos de emprendedurismo.

Para la UCA, las desigualdades laborales ya no dependen únicamente de tener o no un empleo, sino también del tipo de inserción, la estabilidad del puesto, el acceso a derechos laborales y la capacidad de ese trabajo para generar ingresos suficientes.

Cada vez más trabajadores terminan en el autoempleo

El análisis de la movilidad laboral también muestra un deterioro, ya que entre los desocupados, la probabilidad de pasar al autoempleo informal aumentó del 24,1% al 29,5% entre los períodos analizados. En paralelo, disminuyeron las posibilidades de ingresar desde el desempleo hacia un puesto asalariado formal o al empleo público.

También crecieron los movimientos desde empleos protegidos hacia actividades informales por cuenta propia: el pasaje desde el empleo asalariado formal al autoempleo informal subió de 4,8% a 6,2%.

Para la UCA, esas trayectorias muestran que el trabajo independiente funciona cada vez más como un "empleo refugio" frente a la falta de oportunidades en los sectores más productivos de la economía.

En las conclusiones, el trabajo sostiene que la mejora del empleo dependerá de que los sectores que hoy lideran el crecimiento logren articularse con actividades capaces de generar puestos de trabajo registrados y de mayor productividad.

Mientras eso no ocurra, advierten los autores, la economía podrá sostener niveles relativamente bajos de desocupación, pero continuará desplazando el ajuste hacia empleos más inestables, con menores ingresos y menor protección laboral.