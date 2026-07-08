Primer mano a mano entre Diego Santilli y Maximiliano Pullaro: deuda previsional y rutas, en la agenda + Agregar ámbito en









El jefe de Gabinete mantuvo un encuentro mano a mano con el mandatario provincial. Destacaron que se trataron reclamos vinculados a la deuda previsional y el estado de las rutas nacionales.

Diego Santilli recibió a Maximiliano Pullaro en Casa Rosada en el marco de su agenda de diálogo con gobernadores.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió este miércoles en Casa Rosada al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en el primer encuentro mano a mano entre ambos desde que asumió al frente de la Jefatura de Gabinete.

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La reunión fue presentada como una instancia de trabajo para repasar los principales temas de la agenda compartida entre la Nación y Santa Fe. Durante el encuentro, también se abordó la agenda parlamentaria que impulsa el Gobierno nacional, en medio de la búsqueda de acuerdos con los mandatarios provinciales.

Desde Santa Fe calificaron la reunión como “muy buena” y destacaron que se trataron temas relevantes para la provincia, entre ellos la deuda que Nación mantiene con la Caja de Jubilaciones provincial y el estado de las rutas nacionales que atraviesan el territorio santafesino.

Los reclamos de Santa Fe ante Nación Uno de los principales puntos planteados por Pullaro fue la deuda previsional que Nación mantiene con Santa Fe. El gobierno provincial reclama una definición sobre esos fondos y considera que se trata de uno de los temas centrales de la relación institucional con la administración de Javier Milei.

El otro eje fuerte fue el estado de las rutas nacionales que atraviesan el territorio santafesino. Desde la provincia vienen reclamando respuestas por el mantenimiento de los corredores viales y por la reactivación de obras de infraestructura consideradas estratégicas para la producción, el transporte y la actividad agroindustrial.

Diego Santilli y Maximiliano Pullaro repasaron en Casa Rosada la agenda de trabajo entre Nación y Santa Fe. El encuentro también tuvo una lectura política: Santilli busca consolidar su rol como interlocutor del Gobierno nacional con los gobernadores, en una etapa en la que la Casa Rosada necesita ampliar su base de acuerdos para avanzar con iniciativas legislativas en el Congreso. Pullaro, por su parte, mantiene una relación institucional con la Nación, pero sin alineamiento automático. En esa línea, el gobernador santafesino no viajará a Tucumán para participar de la convocatoria impulsada por el Presidente en la previa del 9 de Julio. En cambio, encabezará actividades oficiales en Santa Fe y participará del acto por el Día de la Independencia en Rafaela. Diego Santilli busca ordenar el vínculo con los gobernadores El encuentro con Pullaro se inscribe en la estrategia de la Casa Rosada de recomponer y ordenar el diálogo con mandatarios provinciales que pueden resultar claves para la gobernabilidad. En ese esquema, Santilli busca ampliar canales de negociación con distritos que no integran el núcleo duro del oficialismo, pero que mantienen conversaciones abiertas con Nación.