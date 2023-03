La curiosa parábola del hombre que une Lehman con Silicon Valley Bank

Gentile mantuvo su buena estrella financiera global pese a la crisis de Wall Street del 2008, trabajó durante un tiempo como conferencista y finalmente recaló en el Silicon Valley Bank como Chief Administrative Officer. Esto es, la autoridad máxima en la toma de decisiones del banco caído definitivamente el viernes pasado en desgracia, provocando la crisis financiera mundial que ayer tuvo su primera jornada de corrida internacional. Y Gentile está en la mira por un movimiento particular, sospechoso, pero no extraño: la alta actividad de venta de acciones de clientes del Silicon Valley, jornadas antes de su derrumbe . Una operación muy similar a la que lo había hecho famoso en sus años de Lehman.

La opinión generalizada es que la entidad vinculada al mundo de la nueva economía no tiene nada que ver con Lehman y su poderío y presencia en la Wall Street de 2007-2008. Se asegura que es un banco sectorial que casi no tiene relación con la estructura histórica del sistema financiero norteamericano, y que, en todo caso, hay que buscar su crisis en la falta de controles reales y directos que las autoridades que regulan el mercado de capitales norteamericano tiene sobre las nuevas entidades bancarias surgidas con la explosión de la nueva economía y sus propios mecanismo y fórmulas de financiamiento para nuevos emprendimientos. Y que, en todo caso, se deben buscar los culpables ante la caída del Silicon Valley a la insistencia de estas propias entidades de alejarse de cualquier corset de controles financieros para sus movimientos; uno de los padrenuestros del mundo cripto. Incluso se ve la realidad de estos sectores de la “economía moderna” o “nueva economía” como un escarmiento que deben tener ante la permanente búsqueda de alejarse de los controles de la Fed y la SEC, las máximas autoridades del mercado norteamericano.

Sin embargo, lo que no se termina de mensurar, son las consecuencias que el derrumbe de Silicon Valley Bank puede tener en la economía real norteamericana; luego que empresas ya importantes y vinculadas al establishment del sector privado de los Estados Unidos se reconocieran como muy vinculadas al financiamiento del banco caído. Es el caso, por ejemplo de Roblox, compañía estrella del gamming y una de las que más había crecido en los últimos años, a riesgo de inversiones permanentes y balances que nunca mostraban un azul fruto de la reinversión permanente en la carrera por conquistar cada vez más almas. Afirma la compañía que no corre riesgo y que tiene otros bancos del sector de la nueva economía donde conseguir dinero para continuar su expansión. Y que el tema Silicon Valley solo es una cuestión coyuntural a superar. Sin embargo, el temor para este caso y similar, es que la crisis se extienda también a esas otras entidades financieras que atienden sus permanentes demandas de dinero (y las de toda la comunidad gammer), en una carrera que no se sabe donde tiene la meta de llegada.