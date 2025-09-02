La dura sanción que aplicó el APREVIDE a los hinchas de la U de Chile y a 40 barras de Independiente

Tras los incidentes entre la parcialidad de la Universidad de Chile y la posterior agresión de los hinchas de Independiente, la Agencia de Prevención de Violencia en el deporte (A.Pre.Vi.De.) resolvió suspender a la parcialidad del equipo chileno hasta el 31 de diciembre de 2027. Además, se le aplicó derecho de admisión a cuarenta barras del Rojo.
La medida se tomó a partir de los graves incidentes ocurridos el pasado 20 de agosto en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, en Avellaneda. Los disturbios obligaron a suspender el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
En cuanto a la definición del partido, este martes dirigentes de Independiente y de la Universidad de Chile participaron de una audiencia convocada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) en Paraguay. Allí, cada club expondrá su postura y, una vez escuchadas ambas partes, será el Tribunal de Disciplina de la CONMEBOL (TAS) el encargado de emitir un fallo.
El organismo tiene plazo hasta el viernes para resolver cómo se continuará: si el encuentro se reprograma, si se le otorga la victoria a alguno de los equipos o si ambos quedan eliminados, lo que le daría potencialmente el pase directo a semifinales a Alianza Lima de Perú.
La lista y sanción de APREVIDE a 40 barrabravas de Independiente
Por otra parte, las autoridades de seguridad aplicaron derecho un de admisión a 40 simpatizantes del conjunto local que tuvieron participación directa en los incidentes del desastre en Avellaneda. A todos ellos se les aplica la restricción preventiva de ingreso a eventos deportivos mientras continúe el proceso judicial. A continuación, la lista de los hinchas que no podrán ingresar a ningún estadio del país:
Santiago Nicolás Fernández
Juan Martín Sartini
Pablo Sebastián Quetglas
Leonardo Gastón González
Ángel Esteban Arecco
Alejandro Rafael Gómez
Mauro Ronaldo Romero Avendaño
Gerardo Darío Aceval
Fabricio Manuel Alberto Ferreyra
Fernando Ciro De Los Santos
Alejandro Hernán Romero
Antonio Daniel Adrián López
Edgardo Daniel Martínez
Mario Iván Valdez Alvarenga
Diego Sebastián Salva
Roberto David Farfan
Simón Michael Jordan
Walter Horacio Monastra
Leandro Ricardo Suarez
Mario Nadalich
Roberto Ilesca
Damián Ocampo
Cristian Alberto Ray
Ricardo Nadalich
Tomas Suppo
Lucas Rodríguez
Carlos Arecco
Néstor Berjano
Gustavo Orrellano
Javier Martínez
Marcelo Ale
Gabriel Varela
Alan Espíndola
Gabriel Álvarez
Javier Reyes
Emanuel De Lucia
José Rodríguez
Cesar Centeno
Leonardo Gabriel Sosa
Carlos Gabriel Nadalich
