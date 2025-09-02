La dura sanción que aplicó el APREVIDE a los hinchas de la U de Chile y a 40 barras de Independiente







APREVIDE prohibió hasta fines de 2027 el ingreso de hinchas de la Universidad de Chile a estadios de la provincia de Buenos Aires. Además, se le aplicó derecho de admisión a cuarenta barras del Rojo.

Tras los incidentes entre la parcialidad de la Universidad de Chile y la posterior agresión de los hinchas de Independiente, la Agencia de Prevención de Violencia en el deporte (A.Pre.Vi.De.) resolvió suspender a la parcialidad del equipo chileno hasta el 31 de diciembre de 2027. Además, se le aplicó derecho de admisión a cuarenta barras del Rojo.

La audiencia de este martes de Independiente y la Universidad de Chile ante el TAS La medida se tomó a partir de los graves incidentes ocurridos el pasado 20 de agosto en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, en Avellaneda. Los disturbios obligaron a suspender el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En cuanto a la definición del partido, este martes dirigentes de Independiente y de la Universidad de Chile participaron de una audiencia convocada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) en Paraguay. Allí, cada club expondrá su postura y, una vez escuchadas ambas partes, será el Tribunal de Disciplina de la CONMEBOL (TAS) el encargado de emitir un fallo.

El organismo tiene plazo hasta el viernes para resolver cómo se continuará: si el encuentro se reprograma, si se le otorga la victoria a alguno de los equipos o si ambos quedan eliminados, lo que le daría potencialmente el pase directo a semifinales a Alianza Lima de Perú.

La lista y sanción de APREVIDE a 40 barrabravas de Independiente Por otra parte, las autoridades de seguridad aplicaron derecho un de admisión a 40 simpatizantes del conjunto local que tuvieron participación directa en los incidentes del desastre en Avellaneda. A todos ellos se les aplica la restricción preventiva de ingreso a eventos deportivos mientras continúe el proceso judicial. A continuación, la lista de los hinchas que no podrán ingresar a ningún estadio del país: Santiago Nicolás Fernández Juan Martín Sartini Pablo Sebastián Quetglas Leonardo Gastón González Ángel Esteban Arecco Alejandro Rafael Gómez Mauro Ronaldo Romero Avendaño Gerardo Darío Aceval Fabricio Manuel Alberto Ferreyra Fernando Ciro De Los Santos Alejandro Hernán Romero Antonio Daniel Adrián López Edgardo Daniel Martínez Mario Iván Valdez Alvarenga Diego Sebastián Salva Roberto David Farfan Simón Michael Jordan Walter Horacio Monastra Leandro Ricardo Suarez Mario Nadalich Roberto Ilesca Damián Ocampo Cristian Alberto Ray Ricardo Nadalich Tomas Suppo Lucas Rodríguez Carlos Arecco Néstor Berjano Gustavo Orrellano Javier Martínez Marcelo Ale Gabriel Varela Alan Espíndola Gabriel Álvarez Javier Reyes Emanuel De Lucia José Rodríguez Cesar Centeno Leonardo Gabriel Sosa Carlos Gabriel Nadalich