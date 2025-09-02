SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
2 de septiembre 2025 - 21:36

La dura sanción que aplicó el APREVIDE a los hinchas de la U de Chile y a 40 barras de Independiente

APREVIDE prohibió hasta fines de 2027 el ingreso de hinchas de la Universidad de Chile a estadios de la provincia de Buenos Aires. Además, se le aplicó derecho de admisión a cuarenta barras del Rojo.

APREVIDE aplicó sanciones para Independiente y Universidad de Chile por los incidentes del pasado 20 de agosto.

APREVIDE aplicó sanciones para Independiente y Universidad de Chile por los incidentes del pasado 20 de agosto.

Tras los incidentes entre la parcialidad de la Universidad de Chile y la posterior agresión de los hinchas de Independiente, la Agencia de Prevención de Violencia en el deporte (A.Pre.Vi.De.) resolvió suspender a la parcialidad del equipo chileno hasta el 31 de diciembre de 2027. Además, se le aplicó derecho de admisión a cuarenta barras del Rojo.

La audiencia de este martes de Independiente y la Universidad de Chile ante el TAS

La medida se tomó a partir de los graves incidentes ocurridos el pasado 20 de agosto en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, en Avellaneda. Los disturbios obligaron a suspender el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

independiente universidad chile presidentes
Néstor Grindetti y Michael Clark se encuentran en Paraguay para una reunión ante el TAS

Néstor Grindetti y Michael Clark se encuentran en Paraguay para una reunión ante el TAS

En cuanto a la definición del partido, este martes dirigentes de Independiente y de la Universidad de Chile participaron de una audiencia convocada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) en Paraguay. Allí, cada club expondrá su postura y, una vez escuchadas ambas partes, será el Tribunal de Disciplina de la CONMEBOL (TAS) el encargado de emitir un fallo.

El organismo tiene plazo hasta el viernes para resolver cómo se continuará: si el encuentro se reprograma, si se le otorga la victoria a alguno de los equipos o si ambos quedan eliminados, lo que le daría potencialmente el pase directo a semifinales a Alianza Lima de Perú.

La lista y sanción de APREVIDE a 40 barrabravas de Independiente

Por otra parte, las autoridades de seguridad aplicaron derecho un de admisión a 40 simpatizantes del conjunto local que tuvieron participación directa en los incidentes del desastre en Avellaneda. A todos ellos se les aplica la restricción preventiva de ingreso a eventos deportivos mientras continúe el proceso judicial. A continuación, la lista de los hinchas que no podrán ingresar a ningún estadio del país:

  1. Santiago Nicolás Fernández

  2. Juan Martín Sartini

  3. Pablo Sebastián Quetglas

  4. Leonardo Gastón González

  5. Ángel Esteban Arecco

  6. Alejandro Rafael Gómez

  7. Mauro Ronaldo Romero Avendaño

  8. Gerardo Darío Aceval

  9. Fabricio Manuel Alberto Ferreyra

  10. Fernando Ciro De Los Santos

  11. Alejandro Hernán Romero

  12. Antonio Daniel Adrián López

  13. Edgardo Daniel Martínez

  14. Mario Iván Valdez Alvarenga

  15. Diego Sebastián Salva

  16. Roberto David Farfan

  17. Simón Michael Jordan

  18. Walter Horacio Monastra

  19. Leandro Ricardo Suarez

  20. Mario Nadalich

  21. Roberto Ilesca

  22. Damián Ocampo

  23. Cristian Alberto Ray

  24. Ricardo Nadalich

  25. Tomas Suppo

  26. Lucas Rodríguez

  27. Carlos Arecco

  28. Néstor Berjano

  29. Gustavo Orrellano

  30. Javier Martínez

  31. Marcelo Ale

  32. Gabriel Varela

  33. Alan Espíndola

  34. Gabriel Álvarez

  35. Javier Reyes

  36. Emanuel De Lucia

  37. José Rodríguez

  38. Cesar Centeno

  39. Leonardo Gabriel Sosa

  40. Carlos Gabriel Nadalich

Dejá tu comentario

Otras noticias