Axel Kicillof cuestionó la intervención del Gobierno en el tipo de cambio: "Se hundieron, el dólar no flota más"

El gobernador encabezó un acto por el Día de la Industria en San Martín y responsabilizó al Presidente por la crisis productiva, la pérdida de pymes y el desempleo.

A cinco días de las elecciones provinciales, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , encabezó un acto por el Día de la Industria Nacional en San Martín, donde lanzó fuertes críticas a Javier Milei . El mandatario definió las medidas del Presidente como “un programa económico que destruye la industria nacional” .

“Cada vez que se aplicaron políticas neoliberales, a los empresarios les fue pésimamente mal. No venden, los tarifazos les rompen la estructura de costos, la demanda cae, las tasas hacen inaccesible el financiamiento y los bancos no dan crédito”, señaló. Estuvo acompañado por Verónica Magario, Gabriel Katopodis, Walter Correa, Augusto Costa, Sergio Massa, Malena Galmarini y el intendente Fernando Moreira .

Kicillof aseguró que la crisis económica es consecuencia directa del rumbo adoptado por el Gobierno. “Han destruido 15 mil pymes en Argentina, duplicaron el desempleo y están frenando al sector industrial”, advirtió.

Y agregó: “Si un laburante no llega a fin de mes, si un jubilado no puede pagar los remedios, si una pyme no vende ni cubre los costos, todo es producto del programa económico de Milei ”.

El gobernador cuestionó también la estrategia cambiaria. Señaló que la intervención oficial en el mercado de cambios sepultó el esquema de flotación. “Se hundieron, el dólar no flota más” , ironizó.

En esa línea, afirmó que la aparente estabilidad macroeconómica “no resuelve los problemas de la producción ni del consumo”.

Asimismo, comparó la situación actual con la gestión de Mauricio Macri, a la que vinculó con tarifas altas, caída del consumo y destrucción de empleo. En contraposición, destacó que la Provincia apuesta a la inversión, la ciencia y la tecnología. “Desde el gobierno provincial hemos hecho lo contrario al gobierno de Milei".

Axel Kicillof llamó a votar para "ponerle un freno a Javier Milei": "Hasta acá llegó con su engaño y su crueldad"

Mientras el Gobierno Nacional enfrenta una fuerte crisis política y a una semana de las elecciones en la Provincia, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, llamó a los vecinos a ir a votar para "ponerle un freno" a la administración de Javier Milei, la cual consideró "la estafa electoral más grande de la que se tenga memoria en la Argentina".

"Tenemos que ser capaces de convencer a nuestro pueblo para llenar las urnas de votos: la boleta de Fuerza Patria sirve para decirle a Milei que hasta acá llegó con su engaño y su crueldad", dijo el mandatario durante un plenario en Florencio Varela.

En esa línea, Kicillof sostuvo que el país está en un "momento bisagra" y quedarse en casa y no ir a votar es "hacerle el juego a la derecha". "Salgamos a la calle a hablar con todos y a explicar que el próximo 7 de septiembre nos jugamos el futuro", enfatizó.