Independiente y la Universidad de Chile se vuelven a encontrar en una audiencia clave en la Conmebol

Tras esta reunión, se determinará que sucederá con el partido suspendido de octavos de final de la Copa Sudamericana y la posible sanción a los clubes. La delegación del equipo argentino está liderada por el presidente, Nestor Grindetti.

Independiente y la Universidad de Chile se vuelven a encontrar en la Audiencia de la Conmebol

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) realizará este martes a las 15 horas la Audiencia que determinará la definición del encuentro suspendido entre Independiente y Universidad de Chile del pasado miércoles 20 de agosto por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana .

Este martes por la mañana, la delegación de dirigentes del "Rojo" arribó a Paraguay para lo que será la Audiencia en la sede de la Conmebol en la ciudad de Luque que definirá que sucederá con el encuentro suspendido ante la Universidad de Chile del pasado 20 de agosto.

La delegación de Independiente que viajó a tierras guaraníes está integrada por el presidente del club, Néstor Grindetti, el vicepresidente Carlos Montaña , el secretario general Daniel Seoane - tres miembros del criticado "Grupo Champagne" que también formaron parte de anteriores gestiones -, el abogado del club Maximiliano Walker y el asesor en derecho deportivo Ariel Reck .

La reunión iniciará a las 15 horas y se extenderá hasta las 18.45 aproximadamente. Los representantes de ambos clubes estarán acompañados de los jueces, el paraguayo Eduardo Gross Brown , el venezolano Amarilis Belisario y el brasileño Lucas Ribeiro .

De izquierda a derecha: Seoane, Grindetti y Montaña, tres de los dirigentes del club que participarán de la audiencia en Conmebol.

El club de Avellaneda presentó un informe que consta de 40 fojas, 12 anexos y documentación tanto en links como material audiovisual que, según la óptica de la dirigencia encabezada por Néstor Grindetti, comprueba la inocencia de Independiente en la lamentable noche de miércoles ante el equipo chileno.

Por su parte, la Universidad de Chile presentó un informe de 18 páginas en el que, de entrada, señalan al entrenador Julio Vaccari como uno de los responsables: "Un relatorio de hechos no consignados por los oficiales de partido, partiendo de la declaración del entrenador los días anteriores".

El principal punto a favor con el que cuenta Independiente es que tanto jugadores como cuerpos técnicos y árbitros, se retiraron del campo de juego cuando ningún hincha del "Rojo" ingresó a la tribuna de la Universidad de Chile. Con esto se considera que el partido fue suspendido y cancelado por los incidentes provocados por la parcialidad visitante.

En contrapunto, el aspecto negativo para el "Rojo" es que en el club recae la organización del partido. El ente regulador del fútbol sudamericano les había recomendado a los dirigentes de Independiente inhabilitar la tribuna Sur Baja -argumento utilizado por Universidad de Chile- aunque la dirigencia de los de Avellaneda explica que fue una recomendación que se dio apenas 24 horas antes del partido cuando ya había vendido todas las entradas.