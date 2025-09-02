Caso YPF: Preska ordenó al Gobierno argentino entregar datos sobre activos del Estado

La decisión se suma al revés judicial sufrido la semana pasada, cuando desestimó otro pedido de reconsideración referido al acceso a dispositivos electrónicos y cuentas personales de funcionarios y exfuncionarios involucrados en el caso.

La jueza estadounidense Loretta Preska dio un nuevo revés para la Argentina en la causa por YPF.

La Procuración del Tesoro de la Nación informó este martes que la jueza neoyorquina Loretta Preska rechazó una nueva moción presentada por la República Argentina en el marco de la causa por la expropiación de YPF . En esta oportunidad, se trató de un pedido para limitar el proceso de discovery exclusivamente a activos del Estado que puedan ser ejecutables.

La decisión se suma al revés judicial sufrido la semana pasada, cuando la misma magistrada desestimó otro pedido de reconsideración de Argentina, referido al acceso a dispositivos electrónicos y cuentas personales de funcionarios y exfuncionarios involucrados en el caso.

Según el comunicado, en ambas presentaciones el Estado argentino sostuvo que los requerimientos ordenados resultan incompatibles tanto con la jurisprudencia vigente en Estados Unidos como con la legislación nacional, y respaldó sus argumentos con una extensa base de antecedentes jurídicos.

Desde la Procuración calificaron las resoluciones como “equivocadas” y señalaron que ya se encuentran evaluando las vías procesales adecuadas para su impugnación , en el marco de la estrategia general de defensa del Estado argentino en el litigio.

El juicio avanza y se espera una nueva audiencia en Nueva York

Cabe recordar que el proceso de discovery -la etapa en la que las partes deben entregar información y documentación relevante para el caso- es clave en el juicio que se tramita en Nueva York y que involucra millonarias demandas contra la Argentina por la nacionalización de YPF en 2012.

En este contexto, se confirmó que el próximo jueves 4 de septiembre se realizará una audiencia de seguimiento en Nueva York, donde se espera que se definan nuevos pasos procesales y posibles medidas de prueba.

“La República Argentina reafirma su compromiso de defender con firmeza los intereses nacionales en todas las instancias judiciales, empleando todos los recursos legales disponibles”, concluye el comunicado de la Procuración.