La economía desacelera pero hace méritos para otra suba de tasa

La data se debilita. No hay dudas. Inclusive, en el corazón de la pujanza. El informe JOLTS por primera vez en dos años arroja menos de diez millones de búsquedas laborales. Pero, aun así, las 9,9 millones de vacancias desbordan a los 5,8 millones de desempleados. La ebullición se calma, sí. El pronóstico en tiempo real del PBI de la Fed de Atlanta vaticinaba un crecimiento del 3,5% para el primer trimestre, el 23 de marzo. Hoy vislumbra 1,5% con un salto del consumo del 3,4%. La data desensilla del recalentamiento a la moderación. Se debilita con rapidez pero no refleja debilidad. EE.UU. creó 236.000 empleos netos en marzo. Si se quiere ver así, tres veces más que los necesarios para mantener la economía en plena ocupación. Comparado con enero (472.000) y febrero (326.000) es una desaceleración pero, a la par, una confirmación de vigor notable.

La Bolsa, los bonos, la Fed. Todos son data dependientes pero cada uno a su manera. No extrañó que después de conocer las cifras los futuros de tasas de Chicago llevasen las chances de un aumento de un cuarto de punto al 71%. La crisis bancaria no terminó, alerta Jamie Dimon, el CEO del JP Morgan. Está claro, pero así tampoco terminó la doma. Wall Street no se pronunció. Tampoco replegó su avance. Espera el miércoles la inflación. Los futuros, que descuentan la suba de mayo, ven las tasas en baja desde julio o septiembre. Es la apuesta fuerte de los bonos. La Fed, a través de sus voceros, ratificó el mensaje que destila su mapa de puntos. La idea es izar las tasas y mantenerlas. Con el acento puesto en la conservación. Elevarlas un poco y mantenerlas mucho tiempo (Loretta Mester). Hay una única última suba de tasas escrita en nuestro destino, pero después espera una meseta, el altiplano y su aire enrarecido, y no el alivio inmediato de una caída en picada.