Líneas aéreas: las valijas perdidas, demoradas y dañadas le cuestan u$s6.300 millones por año a la industria aerocomercial

La mala gestión de equipaje se redujo con uso de IA, pero no tanto como pretenden las empresas. Según el reporte global SITA Baggage IT Insights 2026, la clave es conectar en tiempo real a todos los actores de la cadena aeroportuaria.

Pese a la acelerada incorporación de tecnología de última generación, la industria aerocomercial no logra resolver un problema que continúa erosionando directamente su rentabilidad: el equipaje mal gestionado .

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Según el informe SITA Baggage IT Insights 2026 , la gestión deficiente de valijas sigue generando pérdidas por alrededor de u$s6.300 millones anuales . La cifra refleja que el negocio aún convive con uno de sus mayores desafíos históricos, pese a que logró registrar una mejora operativa durante 2025.

El estudio, que este año celebra su vigésima edición y es considerado uno de los principales trabajos de referencia de la industria aeroportuaria, muestra que durante 2025 se transportaron alrededor de 5.000 millones de pasajeros en todo el mundo, un nuevo récord para el sector.

En ese contexto de fuerte crecimiento de la demanda, la tasa de equipajes mal gestionados descendió 23% , hasta ubicarse en 4,9 valijas por cada 1.000 pasajeros , el nivel más bajo registrado desde antes de la pandemia.

En términos absolutos, en 2025 el número de equipajes afectados cayó a 24 millones , casi un 19% menos que el año precedente, según el informe.

Sin embargo, el trabajo advierte que detrás de esa mejora continúa existiendo un importante costo económico sin resolver: cada equipaje mal gestionado representa actualmente un costo promedio de u$s260. La cifra es significativamente más alta que el antiguo parámetro de u$s150 que durante años utilizó la industria para estimar este problema.

El nuevo cálculo actualizado incorpora tanto los costos operativos como las compensaciones abonadas a los pasajeros y ofrece una dimensión mucho más cercana al verdadero impacto financiero que genera cada incidente.

Un golpe al corazón de la rentabilidad aerocomercial

La magnitud del problema adquiere todavía mayor relevancia cuando se la compara con la rentabilidad del negocio aéreo. Según SITA, las aerolíneas obtienen actualmente una ganancia neta promedio cercana a u$s8 por pasajero.

Esto significa que una sola valija mal gestionada consume el beneficio generado por más de 30 pasajeros, mientras que apenas cinco valijas perdidas o dañadas pueden eliminar completamente la rentabilidad de un vuelo comercial promedio.

El costo total del equipaje mal gestionado en 2025 ascendió a u$s6.300 millones.

El informe sostiene que la mejora observada durante 2025 con relación al año precedente, no responde a una única innovación tecnológica sino a la convergencia de múltiples herramientas digitales que comenzaron a operar de manera integrada.

Entre ellas aparecen el intercambio de información en tiempo real entre aerolíneas y aeropuertos, sistemas de inteligencia artificial para anticipar riesgos, clasificación automática de equipajes, controles biométricos y una creciente participación de los propios pasajeros mediante dispositivos personales de rastreo.

La tecnología como aliada del usuario

"El equipaje está dejando de ser un problema logístico para convertirse en un servicio digital", afirmó Nicole Hogg, directora del portafolio de Baggage de SITA.

Según explicó la ejecutiva, los pasajeros esperan conocer permanentemente dónde se encuentra su valija y cada vez participan más activamente en ese seguimiento mediante herramientas digitales. La próxima etapa consistirá en extender esa visibilidad a todos los aeropuertos, operadores de handling y conexiones que participan del recorrido del equipaje.

Uno de los ejemplos destacados por el informe es la integración entre SITA WorldTracer y la red Find My de Apple, que permite compartir temporalmente la ubicación de un AirTag con las aerolíneas durante un incidente.

De acuerdo con la compañía, esta funcionalidad permitió reducir un 90% los casos de equipajes considerados definitivamente perdidos durante su primer año de implementación y acortó 26% los tiempos de recuperación de valijas demoradas.

SITA también incorporó recientemente la integración con Google Find Hub, ampliando las posibilidades para usuarios de dispositivos Android.

La automatización también aparece como uno de los factores centrales detrás de la mejora operativa. El informe cita el caso de Thai Airways, que implementó la herramienta Auto Reflight desarrollada por SITA para reasignar automáticamente equipajes cuando un pasajero cambia de vuelo.

Una tarea que anteriormente demandaba alrededor de tres minutos por valija ahora puede completarse en apenas un segundo, mejorando significativamente la capacidad de respuesta durante conexiones complejas.

El agujero negro del equipaje: las conexiones

A pesar de estos avances, la mayor parte de los problemas continúa concentrándose en las conexiones entre vuelos. El 39% de todos los casos de equipajes mal gestionados registrados durante 2025 ocurrió durante procesos de transferencia, aunque esa participación disminuyó respecto del 41% observado un año antes.

Las escalas internacionales, donde intervienen distintos operadores aeroportuarios y sistemas informáticos, siguen representando el punto más vulnerable de toda la cadena logística, explica el informe de SITA.

El estudio también analiza cómo se distribuyen los costos según el tipo de incidente. Los equipajes demorados representan aproximadamente el 70% del costo operativo total, ya que implican tareas de localización, almacenamiento, reenvío y entrega al pasajero.

En cambio, cuando se trata de equipajes perdidos o dañados, el mayor peso económico proviene de las compensaciones financieras que deben afrontar las compañías aéreas. Un equipaje perdido puede representar un costo cercano a u$s635, más de dos veces y media el valor promedio de una demora.

Para David Lavorel, CEO de SITA, la evolución registrada durante el último año demuestra que la digitalización puede transformarse en una herramienta para absorber el crecimiento del tráfico aéreo sin necesidad de ampliar la infraestructura física de los aeropuertos.

"Los aeropuertos están operando cada vez más cerca de sus límites físicos y la respuesta no siempre pasa por construir más infraestructura", sostuvo el ejecutivo.

En su visión, el uso de datos en tiempo real, inteligencia artificial y operaciones predictivas permite aprovechar mejor la capacidad existente tanto en el manejo de equipajes como en los procesos de check-in, seguridad, puertas de embarque y gestión de plataforma.

Herramientas de IA: necesarias pero no suficientes

La investigación muestra además que la digitalización continuará acelerándose durante los próximos años. Tres de cada cuatro aerolíneas aseguran que planean invertir en soluciones de inteligencia artificial antes de 2028, mientras que aproximadamente la mitad prevé ofrecer seguimiento en tiempo real del equipaje directamente desde las aplicaciones utilizadas por los pasajeros.

Paralelamente, la implementación de la Resolución 753 de IATA, que obliga a realizar seguimiento del equipaje en distintos puntos críticos del recorrido, ya supera el 50% de adopción mundial y tiene como objetivo alcanzar una implementación generalizada hacia 2027.

El informe identifica además varias tendencias que comienzan a aparecer en proyectos piloto alrededor del mundo y que podrían modificar la experiencia del pasajero durante los próximos años.

Entre ellas figuran el etiquetado de equipajes desde el domicilio mediante aplicaciones móviles, el despacho de valijas en estacionamientos antes de ingresar a la terminal y modelos logísticos donde el equipaje ya no necesariamente viaja en el mismo vuelo que su propietario, sino que es transportado utilizando redes inteligentes de distribución para optimizar la operación aeroportuaria.

Según concluye SITA, el camino para reducir esos u$s6.300 millones de pérdidas ya no depende únicamente de incorporar nuevos sistemas, sino de lograr que aerolíneas, aeropuertos, empresas de handling y pasajeros compartan la misma información en tiempo real. Solo así la industria podrá convertir la gestión del equipaje en un proceso completamente digital y reducir uno de los costos ocultos más relevantes del transporte aéreo mundial.