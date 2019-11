La Justicia absolvió a Milani en la causa por la desaparición del soldado Ledo

Los jueces, en tanto, sentenciaron a 14 años de prisión a Esteban Sanguinetti, el oficial superior a Milani en Tucumán en 1976, cuando ocurrió el hecho. Según indicaron los magistrados, deberá cumplir la condena en su domicilio ya que tiene 77 años.

Tras conocerse el dictamen, Milani se retiró el edificio sin realizar declaraciones.

Previamente a la lectura del veredicto, el exjefe del Ejército había reiterado su inocencia. "Estoy de pie, no me van a quebrar", dijo Milani ante el Tribunal.

"Uso mis últimas palabras para expresar mi firme convicción de que tanto aquí como en el juicio realizado en La Rioja se usaron acusaciones falsas para hacerle daño al Ejército Argentino más que a mí", indicó, luego de que la Fiscalía pidiera seis años de prisión.

A su vez, insistió que se considera víctima "de una campaña política, mediática y judicial inédita".

"Estoy tranquilo, seguro de que me asiste la verdad y la razón. A pesar de las difamaciones, calumnias e injurias, estos ataques sistemáticos, estoy de pie, no me van quebrar. Sigo creyendo en la patria grande, justa, libre y soberana, donde también existen jueces justos y honorables", agregó Milani.