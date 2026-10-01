Vuelve "Comando Especial" para una tercera entrega con Channing Tatum y Jonah Hill: cuándo se estrena

Sony fijó el lanzamiento en 2027. Ice Cube también retomará su personaje y Rodney Rothman (Spider-Man: Un nuevo universo) estará a cargo de la dirección.

Channing Tatum y Jonah Hill volverán a ponerse en la piel de los policías de Comando Especial . Sony Pictures programó el estreno de la tercera película de la saga, que llevará el nombre de 24 Jump Street, para el 10 de diciembre de 2027 , fecha que corresponde al lanzamiento anunciado para Estados Unidos.

Según informó el sitio DiscussingFilm, también está confirmado el regreso de Ice Cube , quien interpretó al capitán Dickson, el exigente jefe de los protagonistas. Así, la nueva entrega reunirá a las tres caras principales de la comedia policial.

La dirección quedará a cargo de Rodney Rothman , quien escribió el guion junto con Hill y Meghan Malloy . El rodaje comenzaría a principios de 2027, aunque por ahora no se difundieron detalles sobre la historia ni sobre la misión que deberán afrontar los agentes.

La nueva película tendrá un cambio detrás de cámara. Phil Lord y Christopher Miller , responsables de las primeras dos entregas, seguirán ligados al proyecto como productores, pero dejarán la dirección en manos de Rothman.

El cineasta, que fue codirector y guionista de Spider-Man: Un nuevo universo, ya conoce la franquicia: también participó en la escritura de Comando Especial 2 . Por eso, su llegada mantiene parte del equipo creativo que trabajó en la última aventura de la dupla.

En 21 Jump Street Channing Tatum y Jonah Hill interpretan a dos policías que se infiltran como estudiantes para investigar una red de narcotráfico.

Otro detalle que llamó la atención es el título. Aunque será la tercera película, la saga saltará de 22 Jump Street a 24 Jump Street. La elección retoma el espíritu del cierre de la segunda entrega, que incluía una serie de avances falsos de futuras continuaciones, con los protagonistas infiltrados en lugares cada vez más insólitos.

Todavía no se aclaró si la ausencia del número 23 tendrá una explicación dentro de la trama. Durante los años que pasaron desde la última película hubo varios intentos de continuar la franquicia, entre ellos un cruce con Hombres de negro que finalmente no se concretó.

Las primeras dos películas de Comando Especial

Comando Especial se estrenó en 2012 y adaptó al cine la serie 21 Jump Street, aunque con un tono volcado a la comedia. Hill interpretó a Schmidt y Tatum a Jenko, dos policías que debían hacerse pasar por alumnos de una secundaria para investigar la circulación de una droga.

La misión los obligaba a volver a un mundo que creían conocer, pero que había cambiado desde su paso por el colegio. Jenko, que había sido popular gracias al deporte, ya no encajaba con la misma facilidad, mientras que Schmidt encontraba una aceptación que no había tenido de adolescente. Esa inversión de roles y los errores de ambos como agentes fueron centrales en la película, en la cual también tuvo un recordado cameo Johnny Depp, quien fue parte de la serie original.

La segunda parte llegó en 2014 y trasladó la acción a una universidad. Con otra investigación por drogas como punto de partida, la historia puso a prueba la amistad de los protagonistas: Jenko se acercaba al equipo de fútbol americano y Schmidt encontraba su lugar en un ambiente distinto.

La continuación también se rio de su propia fórmula, con bromas sobre los presupuestos más altos, las situaciones repetidas y la insistencia de Hollywood en estirar sus éxitos. El montaje de secuelas inventadas que apareció en los créditos llevó ese juego al extremo. Ahora, después de más de una década, una nueva entrega dejará de ser un chiste para llegar a los cines.