Confirmado: Lionel Messi apuesta a los negocios luego de su retiro de la Selección y concretó la compra de su cuarto club + Agregar ámbito en









Tras varias semanas de rumores, el nuevo equipo español que compró subió en sus redes sociales la oficialización de que su nuevo dueño es el astro argentino y se convierte en el primer equipo profesional en adquirir.

Lionel Messi concretó la compra de su cuarto club: el Eldense, de la segunda división de España.

El Club Deportivo Eldense, de la segunda división de España, confirmó este jueves por la tarde que Lionel Messi es el nuevo propietario de la institución. Aún sin la oficialización del dinero que invertirá el argentino para hacerse dueño, este será el quinto equipo en el que tenga acciones en su poder y el cuarto en adquirir.

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De esta manera, se transforma en el segundo activo que obtiene Messi en lo que va del año. El primero fue el Unió Esportiva Cornellà, de la quinta división española, que se estima que lo compró por u$s2,3 millones, aunque todavía no hay una cifra oficial. Lo curioso del Eldense es que será el primer club profesional que adquiere la “Pulga”, debido a que se empieza a tener este estatus recién en la segunda categoría de cada liga europea.

Eldense, el nuevo equipo de Messi. “El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución”, comenzó el equipo fundado en 1921 en su cuenta de Instagram.

Y continuaron: ”La llegada al fútbol profesional español como propietario del CD Eldense de una de las figuras más importantes de la historia del deporte marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo y con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del CD Eldense”.

Lionel Messi, cada vez más cerca de los negocios. X Por último, aseguraron que la transacción “se encuentra pendiente de la preceptiva autorización del CSD en los términos establecidos en la Ley del Deporte”. Pese a esta frase final, poniendo en pausa la confirmación como tal, desde el ayuntamiento de la ciudad ya confirmaron que respaldan el desembarco de Messi y finalizaron las sospechas por algún posible conflicto en la negociación final.

Los otros equipos de Messi Si bien el Eldense será el primero en ser profesional, el campeón del mundo con Argentina en 2022 ya tiene otros tres. Sacando el ya mencionado Cornellà, también es dueño del Deportivo LSM de Uruguay, el cual comparte con su compañero en el Inter Miami Luis Suárez, y el Leones FC de Rosario, el cual es un proyecto familiar presidido por su hermano Matías. En el Deportivo LSM confirmó su participación unos días después que Suárez haga pública la invención del club como tal, que compite en la segunda categoría del fútbol uruguayo. El Leones de Rosario, por su parte, se creó en 2015 y recién 10 años más tarde comenzó a competir profesionalmente. A día de hoy, está tercero en la Zona B de la Primera C del fútbol argentino y está totalmente sostenido por la familia Messi. El Deportivo LSM, con Luis Suárez, y Leones FC, con su hermano Matías. Por otro lado, también tiene acciones en el Inter Miami, aunque no es considerado propietario porque ese rótulo lo tienen explícitamente David Beckham, Ares Management, y José y Jorge Mas. De todos modos, este último detalló que cuando Messi se retire sí tendrá una parte de Las Garzas: “Cuando Lionel termine de jugar será socio, tanto mío como de mi hermano y de David (Beckham) en el club…Te hablo de accionista del club. Dueño del club”, sentenció.