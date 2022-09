La región no sufrirá una crisis como en los 80 por suba de tasas

No hay prácticamente banco central del mundo, sobre todo de los países desarrollados, que no haya ajustado sus tasas de interés al alza. En este contexto los países en desarrollo bajo situaciones de estrés financiero son los que registran mayores dificultades. Dos altos funcionarios del Banco Mundial, Carlos Jaramillo y Marcello Estevao, compararon la situación de la región con la de las décadas de los 70 y 80 cuando las subas de las tasas en EE.UU. bajo la gestión de Paul Volcker en la Fed y los shocks macroeconómicos globales provocaron la famosa crisis de la deuda. Según Jaramillo y Estevao, América Latina no corre el riesgo de sufrir una crisis al estilo de los 80, pero advierten que se avecina una era de oportunidades perdidas. El análisis de estos especialistas en la región resulta interesante, sobre todo, para los hacedores de la política económica de Argentina quienes pueden extraer varias conclusiones, consejos y advertencias.