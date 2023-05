La Reserva Federal se da un respiro, la economía no afloja y la política, mejor que sí lo haga

La crisis de la banca regional resucitó como un azote tras el cierre de First Republic (FR), muerto en vida desde marzo pero tardíamente sepultado por la corporación del seguro de los depósitos, la FDIC. Antes habían volcado SVB y Signature. ¿Esto termina acá o recién comienza? En 2008, Bear Stearns capotó en marzo y Lehman, el plato indigesto, recién en septiembre. ¿La historia se repite? No. La agitación no rozó a los bancos grandes. El vía crucis es de bancos regionales, y los tres que cayeron eran los de mayor tamaño. La fuga de depósitos se frenó. No hay un crescendo de créditos en mal estado. Y como las tasas largas bajaron fuerte, también las pérdidas no realizadas por el descalce de plazos. FR chocó contra el iceberg fatal en marzo. Pero diferir el desenlace causó la impresión de una crisis que después de negarse irrumpe con saña recargada. De ahí lo feroz del contagio. Y acá sí la historia se repite. Se corre contra las acciones y se va volteando bancos en fila india. Es la mecánica que asfixió a la banca de inversión en 2008. Entonces, de a uno por turno. Como los bancos regionales se cuentan por centenas, se los ataca por lotes. Las ventas en descubierto hacen añicos las cotizaciones. ¿Son los fundamentos, que no están a la vista, o es una cacería coordinada que precipita el dominó? Lo único que se ve son los precios en pantalla. Y la fe colapsa cuando el rojo trepa de menos 25% a menos 35% y hasta menos 60%. Si se miran los bonos de las mismas firmas el daño no es cuantioso. Las tasas interbancarias no se dispararon, otra disociación. El propio Powell ponderó la solidez del sistema antes de subir la tasa. Pero en FR había gato encerrado y nadie dijo nada. ¿Cómo sobrevivir al asedio tenaz más allá de la liquidez que provee la Fed? La corrida contra el capital es un corrosivo que arruina todo negocio basado en la confianza. Urge, pues, cortar por lo sano. Separar la paja del trigo, y velar para que los mercados funcionen correctamente. Que penalicen la cizaña y no arrasen el grano.