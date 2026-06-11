La UCR de CABA profundiza su renovación y se perfila como alternativa en 2027

El partido porteño reunió a sus autoridades en un acto en Devoto. Participó también el presidente del radicalismo nacional, Leonel Chiarella.

La UCR profundiza su reconstrucción en la Ciudad de Buenos Aires en busca de constituirse como un espacio de alternativa a los extremos que, en el seno del partido, ven representados en La Libertad Avanza (LLA) y el kirchnerismo. En ese marco, el presidente del radicalismo nacional, Leonel Chiarella, y el titular del partido porteño, Hernán Rossi, volvieron a encabezar un acto en el distrito con la mirada puesta en 2027.

Luego de participar de un encuentro con representantes del Foro Reformista la semana pasada, el intendente de Venado Tuerto se mostró una vez más junto al exlegislador en CABA, un terreno que ocupa un lugar protagónico en la agenda del partido centenario y desde el que aspiran a impulsar un frente electoral amplio que dispute la centralidad que actualmente concentran libertarios y peronistas.

Con la ampliación electoral en el horizonte y las dificultades que presenta el acercamiento del PRO a LLA para la reconstrucción de Juntos por el Cambio , Chiarella y Rossi continúan adelante con el plan de renovación del radicalismo local bajo la premisa de articular una opción que sostenga los valores del partido, entre ellos, la defensa de la educación y la salud pública y el desarrollo productivo.

Con ese contexto como base, el presidente de la UCR nacional encabezó junto a Rossi un acto de renovación de autoridades de la Comuna 11 en Villa Devoto en el que resaltó los valores del partido e hizo hincapié en reconstruir el vínculo con los porteños. Asistieron también el secretario general de la UCR porteña, Juan Loupias, la presidenta de la Juventud Radical, Teresa Barragán, y los legisladores Aldana Cruccita y Francisco Loupias.

Frente a la militancia, Chiarella trazó la hoja de ruta que marcará el rumbo del radicalismo, tanto a nivel nacional como en el distrito. Hizo foco en una Argentina basada en la “honestidad, eficiencia y una lucha frontal al narcotráfico” y destacó la voluntad de discutir “la agenda del futuro” pero “desde nuestros valores” y sosteniendo la unidad interna.

“La honestidad no se pregona, se ejerce”, dijo el presidente de la UCR nacional en un tiro por elevación hacia el mileísmo, que desde el inicio de la gestión enfrenta diferentes causas por el caso LIBRA, ANDIS y el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Durante la ceremonia asumieron Guillermo Gonçalves como presidente de la Comuna 11 y Sol Takara como secretaria comunal de Juventud. En ese contexto, le habló a los comuneros al resaltar que “el poder real está en la gente”. “Nuestra responsabilidad para construir un proyecto de poder es ir a tocarle la puerta a cada argentino y escuchar”, efantizó.

Chiarella destacó también la voluntad del radicalismo “para discutir políticas de seguridad de vanguardia” que permitan “enfrentar el crimen organizado y para ir detrás de los grandes peces gordos, enfrentar el lavado de dinero y desarrollar políticas activas contra el aumento de las adicciones”.

chiarella

Construcción de un frente electoral amplio

El encuentro forma parte de una serie de actividades y actos que impulsa el radicalismo porteño en busca de renovar y fortalecer su estructura política, con la participación de dirigentes provenientes de la juventud del partido. Pero también apunta a mostrar la vigencia del espacio en el territorio, donde aspiran a construir un frente electoral amplio.

A nivel nacional, la UCR busca imitar la confluencia de sectores que habitan en el partido porteño donde conviven representantes del ala del diputado Martín Lousteau y del dirigente de la UBA, Emiliano Yacobitti, afines al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto con alfiles Daniel Angelici.

El armador radical, cercano a Mauricio y Jorge Macri, es uno de los principales impulsores de la construcción de un espacio más amplio. En los planes del angelicismo aparece la reconstrucción de lo que fue Juntos por el Cambio, pese a las dificultades que genera el acercamiento del PRO a La Libertad Avanza.

En la UCR porteña aspiran a construir un frente amplio a partir de una gran PASO en la que confluyan diversos actores. Uno de ellos es Horacio Rodríguez Larreta. El exjefe de Gobierno, cercano a Lousteau, anticipó que competirá por la gobernación porteña el próximo año. Desde su entorno afirman que está dispuesto a dialogar con otros espacios para evaluar una eventual confluencia.

Durante un encuentro del Foro Reformista, el titular de la UCR nacional también destacó la necesidad de fortalecer la organización partidaria y avanzar hacia un proyecto nacional competitivo con vocación de gobierno. Además, reivindicó la experiencia de gestión de intendentes y gobernadores radicales y llamó a sostener la unidad interna del partido.

En el marco de la reconstrucción del partido, Chiarella busca alinear posiciones y encausar la agenda hacia un rumbo en común, marcado por la unidad, para lo cual además de reunirse con las autoridades del partido porteño también intenta acercar posiciones con los gobernadores.

Con ese fin, asistió a mediados de mayo junto a Piera Fernández, secretaria general del partido, a una cumbre de mandatarios radicales en el Comité Nacional de la UCR en la que participaron Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy). El correntino Juan Pablo Valdés, único ausente, envió una carta de adhesión.

El encuentro, tal como informó Ámbito, tuvo como objetivo trazar una hoja de ruta común y analizar la coyuntura del país, con eje en la "necesidad de sostener el equilibrio fiscal". La preocupación por el escenario económico fue uno de los tópicos del encuentro, aunque los gobernadores evitaron confrontar con el Gobierno y optaron por elogiar las gestiones autóctonas.

A modo de conclusión del encuentro, y en sintonía con las premisas que promueve Chiarella, publicaron un documento en el que llamaron a "seguir trabajando juntos para fortalecer a la Unión Cívica Radical e impulsar una mirada federal del desarrollo argentino, que permita generar empleo privado, fortalecer las economías regionales y recuperar competitividad". Por esa línea se moverá el radicalismo con el objetivo de constituirse como una alternativa al mileísmo y el kirchnerismo.