Qatar reanudará todas las actividades de navegación marítima para cualquier tipo de buque a partir de mañana, domingo, tras más de diez días suspendida por la escalada entre Irán y EEUU en la región, según informó su Ministerio de Transporte este sábado.
Qatar anunció la reanudación de la navegación marítima a partir de este domingo
Así lo confirmó su Ministerio de Transporte, tras más de diez días suspendida por la escalada entre Irán y EEUU. La medida no incluyó a los buques sujetos a los convenios marítimos internacionales.
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El ministerio, a través de un comunicado, solicitó que “todos cumplan con las normas e instrucciones marítimas vigentes y garanticen la disponibilidad de equipos de seguridad antes y durante la navegación, asegurando así los más altos niveles de seguridad en todos los viajes marítimos”.
Qatar anunció la reanudación de la navegación marítima tras casi dos semanas
El pasado 12 de julio, el ministerio ordenó la suspensión temporal de la navegación hasta nuevo aviso, en el contexto de la ofensiva de Irán contra los países del golfo Pérsico y Jordania. En ese momento, pidió a los propietarios y usuarios de embarcaciones que detuvieran temporalmente las actividades marítimas.
Irán redobló las amenazas y prometió atacar los intereses de EEUU "hasta la rendición total del enemigo"
El régimen de Irán endureció este sábado su discurso contra Estados Unidos y aseguró que continuará atacando intereses norteamericanos "hasta la rendición total del enemigo", en medio de una nueva escalada militar en Medio Oriente. La advertencia llegó pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvo que las conversaciones con Teherán siguen abiertas, aunque descartó que el país esté preparado para sellar un acuerdo de paz.
El encargado de disparar las amenazas fue el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohamad Baqer Zolqadr, quien afirmó - en un mensaje difundido por la agencia Tasnim - que “los ataques continuos y selectivos de nuestros combatientes son los latigazos de la ira del pueblo iraní, que caen sobre el sistema de dominación y continuarán, con la ayuda de Dios, hasta la rendición total del enemigo”.
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