Qatar anunció la reanudación de la navegación marítima a partir de este domingo + Agregar ámbito en









Así lo confirmó su Ministerio de Transporte, tras más de diez días suspendida por la escalada entre Irán y EEUU. La medida no incluyó a los buques sujetos a los convenios marítimos internacionales.

Así lo confirmó el Ministerio de Transporte de Qatar, tras más de diez días suspendida por la escalada entre Irán y EEUU. Infobae

Qatar reanudará todas las actividades de navegación marítima para cualquier tipo de buque a partir de mañana, domingo, tras más de diez días suspendida por la escalada entre Irán y EEUU en la región, según informó su Ministerio de Transporte este sábado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El ministerio, a través de un comunicado, solicitó que “todos cumplan con las normas e instrucciones marítimas vigentes y garanticen la disponibilidad de equipos de seguridad antes y durante la navegación, asegurando así los más altos niveles de seguridad en todos los viajes marítimos”.

Qatar anunció la reanudación de la navegación marítima tras casi dos semanas El pasado 12 de julio, el ministerio ordenó la suspensión temporal de la navegación hasta nuevo aviso, en el contexto de la ofensiva de Irán contra los países del golfo Pérsico y Jordania. En ese momento, pidió a los propietarios y usuarios de embarcaciones que detuvieran temporalmente las actividades marítimas.





La medida no incluyó a los buques sujetos a los convenios marítimos internacionales, “que continúan sus operaciones de conformidad con las normas y procedimientos aplicables”. No es la primera vez que el país del golfo Pérsico suspende la navegación desde el inicio de la guerra de Israel y EEUU contra Irán.

El pasado 12 de julio, el ministerio ordenó la suspensión temporal tras la ofensiva de Irán contra los países del golfo Pérsico y Jordania. Captura de pantalla Irán redobló las amenazas y prometió atacar los intereses de EEUU "hasta la rendición total del enemigo" El régimen de Irán endureció este sábado su discurso contra Estados Unidos y aseguró que continuará atacando intereses norteamericanos "hasta la rendición total del enemigo", en medio de una nueva escalada militar en Medio Oriente. La advertencia llegó pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvo que las conversaciones con Teherán siguen abiertas, aunque descartó que el país esté preparado para sellar un acuerdo de paz.

El encargado de disparar las amenazas fue el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohamad Baqer Zolqadr, quien afirmó - en un mensaje difundido por la agencia Tasnim - que “los ataques continuos y selectivos de nuestros combatientes son los latigazos de la ira del pueblo iraní, que caen sobre el sistema de dominación y continuarán, con la ayuda de Dios, hasta la rendición total del enemigo”.