Despiste y tragedia en Neuquén: una nena de nueve años murió en medio de una fuerte nevada

Aún no quedó determinado cómo se dio el siniestro, pero se dio en medio de condiciones climáticas adversas tras días de nevadas. La menor viajaba junto a su padre en el auto, quien sobrevivió y fue atendido.

Una nena de 9 años murió después de que el vehículo en el que viajaba junto a su padre se despistara. El accidente sucedió en la Ruta 237 de Neuquén , cuando cayó a un arroyo a la altura del kilómetro 1.560, en la zona de Limay Chico, en medio de condiciones climáticas adversas por la presencia de nieve.

La tragedia sucedió este viernes por la tarde y la menor fue asistida por personas que vieron el hecho, momentos antes de fallecer. Por su lado, su padre fue asistido por personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén y trasladado en primera instancia a un centro de salud municipal de Bariloche.

“Ahora se encuentra internado en una clínica privada a través de la derivación realizada por su obra social”, precisó a Infobae el comisario inspector Miguel Ángel Poblete .

El comisario informó además que el cuerpo de la niña ya fue enviado a la Morgue Judicial de Neuquén para que se le haga la autopsia.

El medio LM Neuquén indicó que "si bien las causas del despiste aún no fueron determinadas, el accidente ocurrió en una jornada con condiciones climáticas adversas en la región, con calzada mojada y sectores con presencia de aguanieve ".

Poblete sostuvo que, de acuerdo con los primeros indicios, la camioneta venía bajando desde Bariloche en dirección a Collón Curá y “pasó de largo”: "Al parecer, el vehículo no dio un tumbo, sino que se despistó y pasó por el lateral derecho del puente, terminando dentro del arroyo”, sostuvo.

Por último, si bien no se determinó la dinámica del siniestro, no se sabe si el auto mordió la banquina por la nieve. "Testigos dicen que vieron el cuerpo a unos 20 m de donde estaba el vehículo y él del otro lado sentado. Se ve que en estado de shock o inconsciencia el padre sacó a su hija del auto hacia la orilla", agregó el comisario.

Insólito accidente en Mar del Plata: una grúa municipal giró en "U" y chocó a una familia

Un choque protagonizado por una grúa perteneciente al Cuerpo de Patrulla Municipal de Mar del Plata generó conmoción este viernes por la tarde en la zona sur de la ciudad bonaerense. El siniestro ocurrió en la intersección de la avenida 515 y la calle 40, en el barrio Los Acantilados, cuando el vehículo oficial realizó un giro en U a alta velocidad y colisionó contra una camioneta RAM en la que viajaba una familia.

El impacto destruyó la cabina de la grúa y dejó como saldo a tres agentes municipales heridos. El más comprometido fue el chofer del vehículo, quien sufrió un traumatismo de cráneo y quedó con las piernas atrapadas entre los restos del habitáculo. Bomberos debieron intervenir para liberarlo, mientras ambulancias del SAME trasladaron a los heridos al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Los ocupantes de la camioneta, en cambio, resultaron ilesos y sólo presentaron contusiones leves, una circunstancia que se atribuyó al porte del vehículo particular frente al impacto de la grúa oficial.