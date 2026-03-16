La UCR de CABA renueva su conducción con una lista de unidad tras un acuerdo Angelici-Yacobitti

El radicalismo porteño se presentará con lista de unidad en las quince comunas. El exlegislador y secretario general de la Convención Nacional, Hernán Rossi, sería el nombre elegido para liderar el partido en el distrito.

La Unión Cívica Radical (UCR) se encamina a renovar autoridades en la Ciudad de Buenos Aires . Con una lista de unidad acordada entre los sectores de Daniel Angelici y Emiliano Yacobitti, Hernán Rossi se perfila para asumir como nuevo presidente. Lo secundará Juan Loupias. Este lunes a las 18 se llevará a cabo un plenario para oficializar la conducción. Se da en el marco de una renovación nacional.

En el distrito porteño no habrá interna. Mucho menos judicialización como se vio en los últimos días en las filas del radicalismo bonaerense. Fuentes de la UCR Capital anticiparon a Ámbito que en las quince comunas se presentará una misma fórmula, cuyos nombres resultaron del consenso entre los principales popes del partido.

El expresidente de Boca Juniors -actual miembro de la mesa chica de Jorge Macri- y el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), de las filas del diputado, Martín Lousteau, resolvieron que el sucesor de Martín Ocampo al frente del partido local sea un hombre con pasado en la Legislatura porteña y con peso propio en la estructura nacional, donde oficia como Secretario General de la Convención Nacional.

Oriundo de Colonia Aldao, Santa Fe, Rossi es el nexo de la gobernación de Maximiliano Pullaro en el distrito. Su elección como nuevo jefe radical en uno de los territorios clave del país puede leerse como un nuevo guiño dentro del partido al mandatario litoraleño de cara al 2027, luego del nombramiento del intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, como máxima autoridad nacional.

Según destacaron desde la UCR Capital, la mesa de conducción se conformó en un marco de unidad. De un lado, Rossi representará al espacio de Yacobitti, actual Secretario General del partido porteño, que se quedará una vez más con la figura protagónica tras la salida del Procurador de CABA, Ocampo. Loupias, en tanto, proviene de Radicales X Argentina , la usina política del angelicismo.

hernan rossi ucr El exlegislador porteño Hernán Rossi se encamina a ser electo titular de la UCR de CABA.

La reconstrucción de la UCR de cara al 2027: rearmar Juntos por el Cambio como frente anti Milei

En el partido destacan que detrás de la unidad hay un programa político que apunta a construir un espacio de gobierno que se posicione en las antípodas de las propuestas que lleva adelante La Libertad Avanza a nivel nacional y que aspiran a trasladar al distrito. "Apostamos a la construcción de un frente anti Javier Milei, pero de centro, que se constituya como un espacio de gobierno", señalaron.

La reconstrucción de Juntos por el Cambio es uno de los objetivos que persigue el radicalismo. Su ruptura, a partir del acercamiento del PRO a La Libertad Avanza, fue a todas luces contraproducente en términos electorales para sus exintegrantes: el macrismo perdió por primera vez una elección local y los radicales y la Coalición Cívica terminaron entre los últimos lugares en mayo, aunque en octubre Lousteau logró su banca.

Desde la UCR remarcan que el quiebre se debió al alineamiento del macrismo con los libertarios, algo que ellos no estaban dispuestos a acompañar. Pero a futuro, la esperanza de rearmar el espacio sigue latente. Incluso, Angelici aspira a traer nuevamente a la alianza a Horacio Rodríguez Larreta, quien por estas horas ratificará sus intenciones de competir por la jefatura el próximo año.

yacobitti angelici Emiliano Yacobitti y Daniel Angelici.

Mientras tanto, en la Legislatura porteña el bloque que conduce Manuela Thourte acompaña al gobierno de Jorge Macri como opositores dialoguistas. Son más las similitudes que los unen, que las diferencias que los separan, pero estas últimas son más fuertes.

Hoy por hoy no integran el frente Vamos por Más con el PRO y la CC, aunque en las últimas semanas se deslizó la posibilidad de que podían abandonar la autonomía y volver al bloque. Sus cinco legisladores le podrían permitir al oficialismo pasar a contar con 17 miembros, desplazando a los libertarios del segundo escalón, detrás de los 20 del peronismo.

Sin embargo, en la UCR lo descartaron por un motivo concreto: entienden que Macri intentará mimetizar su agenda con la de Milei para reconquistar los votos del antiperonismo que se fueron a LLA. Y no están dispuestos a entregar la brújula y el norte. Prefieren, al menos por el momento, sostener su independencia, aunque luego en la práctica, a la hora de votar, sean mayoritariamente oficialistas que opositores.

Pablo Domenichini y Miguel Fernández.jpeg Pablo Domenichini y Miguel Fernández se disputan la conducción de la UCR bonaerense.

Internas en PBA y cumbre en Santa Fe

La renovación de las autoridades porteñas del radicalismo se da en el marco de un recambio a nivel nacional, en un año no electoral y de cara a lo que será un 2027 movido, tanto en terrenos provinciales y municipales como a nivel nacional. En ese escenario, el adelantamiento de las elecciones en la filial de la Provincia de Buenos Aires reabrió el conflicto interno y motivó una presentación judicial.

La discusión por el calendario electoral vuelve a dejar al descubierto la fuerte interna dentro de la UCR bonaerense. A diferencia de lo que se resolvió en CABA, en Provincia los sectores exploran posibilidades de acercamiento a LLA e incluso con el peronismo, mientras que una tercera opción plantea construir una alternativa propia, en sintonía con la definición porteña.

El objetivo, tanto en Capital como a nivel nacional, es reposicionarse de cara al 2027. Recuperar la centralidad en la base a las propuestas históricas del partido, en defensa de la República, las instituciones y los derechos básicos como el acceso a la educación y a la salud de calidad.

Semanas atrás, Santa Fe congregó a más de 300 intendentes de todo el país en un encuentro que contó con la presencia de cuatro gobernadores. Pullaro, que pisa firme dentro del partido, buscó proyectar una imagen de unidad y de fortaleza territorial, en un contexto de avanzada de LLA, que construye y articula nexos con las jurisdicciones para empujar sus transformaciones.

La cumbre fue organizada por el Comité Nacional del partido. Junto al gobernador santafecino participaron los mandatarios Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco). El partido perfila su armado para expandir su esfera de influencia más allá de las victorias provinciales, un terreno que les resultó esquivo en el último tiempo.