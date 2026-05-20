Los gobernadores radicales se reúnen en CABA con foco en el escenario económico

La reunión se desarrollará en el Comité Nacional de la UCR y contará con la presencia de los cinco jefes provinciales del espacio. También estará el presidente del partido, Lionel Chiarella.

Los gobernadores de la Unión Cívica Radical (UCR) se reúnen este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de trazar una hoja de ruta común y analizar la coyuntura política y económica del país, con eje en la "necesidad de sostener el equilibrio fiscal".

El encuentro se desarrollará desde las 12 en la sede nacional de la UCR, ubicada en Adolfo Alsina 1786, y contará con la participación de Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Leandro Zdero (Chaco).

También estará el presidente del partido e intendente de Venado Tuero, Lionel Chiarella.

Desde la organización anticiparon que el encuentro servirá para analizar la situación económica, institucional y política del país, "con eje en la necesidad de sostener el equilibrio fiscal".

A los 18 años me fui de Venado Tuerto a Rosario para estudiar Abogacía en la Universidad Nacional de Rosario. Como miles de argentinos del interior, pude hacerlo gracias a la universidad pública. Por eso esta no es una discusión solo presupuestaria. Es una discusión sobre el… pic.twitter.com/kOHHtTss3f

El quinteto de jefes provinciales boina blanca contiene a mandatarios dialoguistas y otros aliados. Por ejemplo, el mendocino Cornejo y el chaqueño Zdero cerraron filas con La Libertad Avanza (LLA) en sus terruños y compitieron en unidad en las elecciones pasadas.

De no mediar ningún cisma, se espera que revaliden la confluencia para el año próximo, donde ambos distritos renovarán su Poder Ejecutivo. El líder cuyano no tiene reelección, por lo que deberá definir un sucesor. Algunos de los anotados son el ministro de Educación, Tadeo García Salazar; el senador Martín Kerchner; el intendente de la ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez; y el diputado nacional Luis Petri.

En tanto, en Santa Fe, Maximiliano Pullaro logró modificar la Constitución provincial y por primera vez un gobernador quedó habilitado para competir por un segundo mandato, un hito histórico en "la bota". Pullaro se mantiene al frente del conglomerado Unidos, donde coexisten radicales, socialistas y el PRO, entre otros partidos.

De los mandamases de la UCR, el más joven es el correntino Juan Pablo Valdés, quien recibió el bastón el año pasado de manos de su hermano Gustavo, hoy senador provincial.

Corrientes tiene el calendario electoral desfasado, por lo que concurrió a las urnas para elegir nuevo gobernador el año pasado. La reyerta se resolvió en primera vuelta, con una contundente victoria del partido centenario frente al peronismo, a LLA y al exmandamás Ricardo Colombi.

En busca del terreno perdido

A fines de febrero, Leonel Chiarella había reunido a 300 intendentes en Santa Fe. El encuentro contó con la presencia de cuatro gobernadores. La cumbre, encabezada por el anfitrión Maximiliano Pullaro, buscó proyectar una imagen de unidad y fortaleza territorial, aunque quedaron expuestas diferencias estratégicas que atraviesan al partido sobre su vínculo con la gestión del presidente Javier Milei.

Chiarella asumió la presidencia del partido en diciembre del 2025, como sucesor de Martín Lousteau. Respaldado por el Plenario de Delegados y por gobernadores, intendentes y legisladores,

Una de las tareas centrales del dirigente de 36 años es recuperar la identidad del sello, que quedó partido por el fenómeno libertario.